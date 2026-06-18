El servicio Whoosh sigue creciendo: el mercado de la micromovilidad alcanza una nueva etapa

La demanda de servicios de kicksharing sigue creciendo de forma estable en Rusia y los países de la CEI. En particular, el servicio Whoosh registró una dinámica positiva significativa en sus operaciones al cierre de mayo de 2026. Estos indicadores demuestran que el papel de los patinetes eléctricos en el sistema de transporte urbano se está consolidando. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, el número total de viajes realizados durante los primeros cinco meses del año actual aumentó un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 17,8 millones. Este ritmo de crecimiento se observa no solo en Rusia, sino también en otros países de la CEI donde opera la empresa. Esto indica que los servicios de micromovilidad se están popularizando a escala regional.

Una nueva estrategia orientada a la eficiencia

Representantes de la empresa señalan que, en la temporada actual, el enfoque principal no es simplemente ampliar la flota de patinetes en cantidad, sino mejorar la eficiencia del uso de los recursos existentes. El cambio de estrategia ha permitido aumentar la rotación diaria de cada unidad de transporte y posicionar el equipo con mayor precisión en los puntos de alta demanda.

Como resultado de este enfoque, el número promedio de viajes por usuario activo aumentó un 11%. Esto significa que los usuarios han comenzado a utilizar los patinetes no solo con fines recreativos, sino más frecuentemente como un medio de transporte diario regular. El número de cuentas registradas aumentó un 21% respecto al año pasado, llegando a 36 millones.

Innovaciones tecnológicas e infraestructura

Whoosh está implementando una serie de soluciones tecnológicas para hacer sus servicios aún más convenientes. Las siguientes novedades sirven para aumentar la actividad de los usuarios:

Posibilidad de iniciar viajes a través de mensajes SMS especiales;

Integración profunda con la infraestructura urbana;

Sistema de análisis inteligente de la ubicación de los patinetes.

Esta tendencia también es relevante para mercados vecinos como Uzbekistán. Mientras que los problemas de congestión vial se intensifican en megapolis como Tashkent, el modelo de servicio de kicksharing basado en la eficiencia puede desempeñar un papel importante en la reducción de la carga del transporte.

Según los expertos, el mercado del kicksharing está pasando de un desarrollo extensivo a una etapa intensiva. Es decir, las empresas intentan aumentar los ingresos no comprando más patinetes, sino gestionando inteligentemente los existentes y aumentando la lealtad de los clientes. Esto ayudará a formar un modelo de negocio sostenible a largo plazo.