Chi-Hua Chien, veterano del capital de riesgo que fue uno de los primeros en percibir el potencial de Facebook, plantea pronósticos inesperados sobre el futuro de la inteligencia artificial (AI). Según él, las mayores fuentes de ingresos no serán las grandes empresas de infraestructura que desarrollan los modelos de AI, sino las aplicaciones que entregan esta tecnología a los consumidores. Así lo informa una noticia de Techcrunch.com.

Basándose en veinte años de experiencia, Chien, cofundador de Goodwater Capital, destaca la repetición de los ciclos tecnológicos. Según sus análisis, en las eras de las computadoras personales, Internet y la telefonía móvil, el valor principal se acumuló en la capa de software aplicado más que en la infraestructura. Por ejemplo, mientras que las empresas de infraestructura móvil crearon 700 mil millones de dólares en valor, aplicaciones como Netflix, Spotify, Meta y Uber generaron una capitalización de mercado de 3,7 billones de dólares.

Desvalorización de la infraestructura y nuevas oportunidades

Aunque muchos inversores se centran actualmente en gigantes como NVIDIA u OpenAI, Chi-Hua Chien predice que los modelos de AI se convertirán pronto en una commodity. Esto significa que, con el tiempo, la diferencia entre los modelos de AI más complejos y los programas que funcionan en smartphones comunes disminuirá drásticamente. Actualmente, esta brecha es de dos años, pero se espera que se reduzca a tres meses para el próximo año.

Según el experto, los ganadores en la era de la inteligencia artificial no serán quienes vendan la tecnología en sí, sino los servicios que la utilicen para facilitar la vida de las personas. Este proceso recuerda a la situación de la era de Internet: en aquel entonces, las empresas que prestaban servicios a través de la red obtuvieron más beneficios que los fabricantes de equipos de red.

Mercado de capital de riesgo y estrategias de inversión

Chien también se refirió a los cambios actuales en el mercado de capital de riesgo. Según él, las grandes firmas de inversión están integradas verticalmente y ya no sienten la necesidad de otros socios. Esto provoca un aumento de la competencia y una inflación artificial del valor de las empresas. Debido a una práctica llamada «financiamiento rápido», las startups están multiplicando su valoración en pocos meses.

Esta tendencia es de gran importancia para los usuarios y las startups locales en Uzbekistán. La apertura y el abaratamiento de los modelos de AI en el mercado global permiten a los desarrolladores locales crear productos únicos utilizando modelos ya existentes, sin tener que crear una infraestructura costosa. Según Chien, las siguientes direcciones son las más prometedoras:

Salud y tecnologías médicas;

Fintech y gestión de finanzas personales;

Contenido de entretenimiento y medios;

Asistentes digitales cotidianos para consumidores.

En conclusión, Chi-Hua Chien duda que los estadounidenses u otras personas confíen su vida social y datos financieros a una sola «super-app». En su opinión, incluso en la era de la AI, las aplicaciones especializadas que comprendan profundamente el comportamiento humano mantendrán el liderazgo del mercado.