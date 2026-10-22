Ararat-Armenia — AZ Alkmaar: alineaciones y directo

·49·Deportes
Ararat-Armenia — AZ Alkmaar: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Ararat-Armenia y AZ Alkmaar comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial de Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (capitán), 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.

Suplentes de Ararat-Armenia: 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. França Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.

Entrenador de Ararat-Armenia: Tulipa.

Alineación inicial de AZ Alkmaar: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (capitán), 17. Biskov V., 21. Kwakman D., 7. Wesley Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.

Suplentes de AZ Alkmaar: 54. Bergraaf Y., 27. Bouzian O., 5. Chaves Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Itihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verhulst H.

Entrenador de AZ Alkmaar: Martens M.

En directo0-1 EN VIVO
25
Los jugadores del AZ Alkmaar combinan con pases cortos.
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Bruno Ricardo Wilson Valdes (Ararat-Armenia) recibe una tarjeta amarilla del árbitro por una falta sobre su rival y ahora debe tener mucho cuidado en lo que queda de partido.
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Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) ejecuta de forma brillante un tiro libre desde fuera del área. Envía el balón con precisión a la escuadra derecha. Las palabras sobran para describir este gol.
20
El AZ Alkmaar consigue un libre directo peligroso justo en la frontal del área.
17
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) amagó con sacar rápido la falta, pero prefirió colgar el balón al área para un compañero.
14
Waldemar Biskow (AZ Alkmaar) pasa el balón, pero no llega a ningún compañero. El balón sale del campo y se señala saque de puerta para el Ararat-Armenia.
12
El AZ Alkmaar botó un saque de esquina, pero la sólida actuación de los defensas desbarató la ocasión de gol.
10
Sandro Lima (Ararat-Armenia) centra al área, pero un defensa despeja el peligro. Ararat-Armenia sacará de esquina.
7
Sandro Lima (Ararat-Armenia) se quedó solo ante el último defensa, pero después de que el juez de línea señalara fuera de juego, el árbitro principal detuvo el partido.
5
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) intentó avanzar, pero cometió un error en el control y perdió el balón.
1
El Ararat-Armenia pone el balón en juego.
1
Suena el silbato del árbitro y comienza el partido.
21:47
El Ararat-Armenia pone el balón en juego.
21:45
Patrik Kolaric ha sido designado árbitro principal para este partido.
21:45
Antes del inicio del partido, puedes consultar las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.
21:45
Hola y bienvenidos a la retransmisión en texto del próximo partido. Intentaremos transmitirles los acontecimientos en el campo con la mayor precisión posible. Les deseamos un gran estado de ánimo.
Ararat-ArmeniaAZ AlkmaarEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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