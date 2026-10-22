Ararat-Armenia — AZ Alkmaar: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Ararat-Armenia y AZ Alkmaar comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial de Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (capitán), 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.
Suplentes de Ararat-Armenia: 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. França Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.
Entrenador de Ararat-Armenia: Tulipa.
Alineación inicial de AZ Alkmaar: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (capitán), 17. Biskov V., 21. Kwakman D., 7. Wesley Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.
Suplentes de AZ Alkmaar: 54. Bergraaf Y., 27. Bouzian O., 5. Chaves Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Itihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verhulst H.
Entrenador de AZ Alkmaar: Martens M.
Comentarios 0
…