¿Por qué Brahim Díaz está perdiendo su lugar en el Real? Cambios inesperados en el club

En la jerarquía interna del Real Madrid , se están produciendo cambios inesperados en la línea de ataque y entre los extremos. Según la información difundida por el prestigioso medio español Marca , las oportunidades del internacional marroquí Brahim Díazde entrar en el once titular y tener minutos en el campo han disminuido drásticamente.

Como consecuencia, el joven prodigio brasileño Endrick ha superado a Díaz en la consideración del cuerpo técnico.

El partido en Roma lo cambió todo: Forma y problemas de lesiones

El empeoramiento de la situación en torno a Brahim Díaz se explica por varios factores clave:

Lejos de su mejor forma: Se señala que el centrocampista de 27 años está actualmente lejos de su mejor nivel de forma física;

Limitaciones de salud: El jugador ha tenido recientemente problemas de salud que le impiden rendir al máximo nivel;

La actuación convincente de Endrick: Al entrar desde el banquillo en el partido de Roma, Endrick justificó la confianza de los entrenadores con su juego dinámico y efectivo, convirtiéndose en la principal opción ofensiva de recambio.

Giro radical en los planes de invierno: ¿Quién saldrá cedido?

Anteriormente, debido a la falta de minutos en Madrid, se discutía la posibilidad de ceder al joven Endrick durante el mercado invernal:

El escenario cambió hacia Díaz: Ahora la situación ha dado un giro de 180 grados y la probabilidad de que sea Brahim Díaz quien deje el Real en calidad de cedido este invierno ha aumentado considerablemente;

Pocos minutos esta temporada: El jugador de 27 años solo ha logrado disputar 3 partidos en La Liga esta temporada.

Si la situación no mejora pronto, el extremo marroquí tendrá que buscar un nuevo equipo en el mercado de invierno para obtener continuidad.