¿Por qué Brahim Díaz está perdiendo su lugar en el Real? Cambios inesperados en el club

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¿Por qué Brahim Díaz está perdiendo su lugar en el Real? Cambios inesperados en el club

En la jerarquía interna del Real Madrid , se están produciendo cambios inesperados en la línea de ataque y entre los extremos. Según la información difundida por el prestigioso medio español Marca , las oportunidades del internacional marroquí Brahim Díazde entrar en el once titular y tener minutos en el campo han disminuido drásticamente.

Como consecuencia, el joven prodigio brasileño Endrick ha superado a Díaz en la consideración del cuerpo técnico.

El partido en Roma lo cambió todo: Forma y problemas de lesiones

El empeoramiento de la situación en torno a Brahim Díaz se explica por varios factores clave:

  • Lejos de su mejor forma: Se señala que el centrocampista de 27 años está actualmente lejos de su mejor nivel de forma física;

  • Limitaciones de salud: El jugador ha tenido recientemente problemas de salud que le impiden rendir al máximo nivel;

  • La actuación convincente de Endrick: Al entrar desde el banquillo en el partido de Roma, Endrick justificó la confianza de los entrenadores con su juego dinámico y efectivo, convirtiéndose en la principal opción ofensiva de recambio.

Giro radical en los planes de invierno: ¿Quién saldrá cedido?

Anteriormente, debido a la falta de minutos en Madrid, se discutía la posibilidad de ceder al joven Endrick durante el mercado invernal:

  • El escenario cambió hacia Díaz: Ahora la situación ha dado un giro de 180 grados y la probabilidad de que sea Brahim Díaz quien deje el Real en calidad de cedido este invierno ha aumentado considerablemente;

  • Pocos minutos esta temporada: El jugador de 27 años solo ha logrado disputar 3 partidos en La Liga esta temporada.

Si la situación no mejora pronto, el extremo marroquí tendrá que buscar un nuevo equipo en el mercado de invierno para obtener continuidad.

Real MadridBrahim DíazEndrickMarcaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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