El Real Madrid pide 60 millones de euros por Endrick: dos clubes ingleses quieren ficharlo

El futuro de Endrick, uno de los jóvenes delanteros con más talento del fútbol europeo, se ha convertido de nuevo en un tema candente en el mercado de fichajes. El jugador brasileño, que no está teniendo suficientes minutos en el Real Madrid, ha despertado el interés de los clubes ingleses Newcastle y Everton. Los clubes italianos AC Milan y AS Roma, así como el equipo turco Fenerbahçe, también están siguiendo su situación. Los madrileños podrían pedir unos 60 millones de euros por el jugador.

El destino del delantero de 20 años podría decidirse en el mercado de invierno. Su objetivo principal es jugar con regularidad y demostrar todo su potencial. Sin embargo, el Real no tiene intención de dejarlo salir a bajo precio.

Según la información del periodista Ekrem Konur, el Newcastle y el Everton tienen un interés serio en Endrick. Además de ellos, el AC Milan, la AS Roma y el Fenerbahçe también están siguiendo de cerca la situación del jugador brasileño.

¿Está el Real dispuesto a vender a Endrick en lugar de cederlo?

El aspecto más importante de la política de fichajes del club madrileño es qué decisión se tomará sobre el futuro del jugador.

Según los informes, el Real está considerando opciones para vender a Endrick en el mercado de invierno por unos 60 millones de euros. Esta suma es una exigencia financiera seria para el delantero brasileño.

Algunas fuentes escriben que los madrileños podrían preferir un traspaso permanente antes que una nueva cesión. Sin embargo, no hay una decisión confirmada al respecto. Según The Athletic, la directiva del club y el entrenador José Mourinho quieren que Endrick se quede en el equipo por ahora. Si se discute un traspaso permanente, su precio podría ser superior a los 60 millones de euros.

Por lo tanto, aún no está claro si el jugador brasileño cambiará de equipo en invierno.

Newcastle y Everton quieren llevarlo a la Premier League

Entre los clubes que han mostrado interés por Endrick hay dos representantes de la Premier League inglesa.

El Newcastle podría querer aprovechar la velocidad, la técnica y la versatilidad ofensiva del joven delantero. Para el Everton, el tema de reforzar la línea de ataque es importante. Por ello, el jugador brasileño es mencionado como uno de los candidatos que encajan en los planes de fichajes del club.

Sin embargo, una exigencia de unos 60 millones de euros podría ser un obstáculo serio para ambos equipos. Además, se espera que el propio jugador se centre no solo en las condiciones económicas, sino también en la oportunidad de jugar con regularidad.

Si Endrick se dirige a la Premier League, podría ser un paso nuevo e importante en su carrera.

El AC Milan y la AS Roma tampoco se han retirado de la competencia

La lucha por el delantero brasileño no solo se libra entre clubes ingleses. Los equipos italianos AC Milan y AS Roma también quieren verlo en sus filas.

La AS Roma valora mucho la velocidad de Endrick y su capacidad para jugar en varias posiciones de ataque. El AC Milan también ha mostrado interés en sus capacidades.

Sin embargo, el principal problema para los clubes italianos son las condiciones financieras del traspaso. Especialmente si el Real no acepta la opción de cesión, las negociaciones podrían complicarse bastante.

El club turco Fenerbahçe también figura entre los candidatos. De este modo, podría surgir una competencia entre clubes de varios países por el futuro de Endrick.

¿Por qué Endrick no juega más en el Real?

A pesar de la demanda del jugador brasileño en el mercado de fichajes, no le resulta fácil ganarse un puesto en el once titular en Madrid.

Debido a la alta competencia en la línea de ataque del Real, Endrick tiene dificultades para obtener minutos de juego regulares. Por eso, las discusiones sobre su futuro se han intensificado.

El jugador mismo declaró anteriormente que no sabía qué pasaría en enero, y que lo más importante para él es jugar más, marcar goles y ayudar a su equipo.

Su postura es comprensible: para un delantero de 20 años, no solo es importante participar en los entrenamientos, sino saltar al campo con regularidad y demostrar su valía.

¿Cuál será el próximo destino de Endrick?

Por ahora, no se ha tomado una decisión final sobre el destino del delantero brasileño. El Newcastle y el Everton están considerando la posibilidad de llevarlo a Inglaterra, mientras que el AC Milan y la AS Roma siguen siendo opciones en Italia. El Fenerbahçe también está siguiendo la situación.

Sin embargo, el factor decisivo en este traspaso podría no ser solo el interés de los clubes. Se espera que, para el propio Endrick, la regularidad en el juego y la oportunidad de desarrollar su carrera sean la prioridad.

Si el Real no se retracta de su exigencia de unos 60 millones de euros, la lucha por Endrick será aún más interesante. Ahora la pregunta principal es: ¿se pondrá a prueba el talento brasileño en la Premier League o abrirá un nuevo capítulo en Italia?