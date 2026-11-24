El delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, estará de baja varias semanas debido a una lesión. Esto ha intensificado las discusiones sobre el futuro del joven jugador en el club y su posible salida como cedido en el mercado de invierno.

El delantero de 20 años venía teniendo dificultades para consolidarse en el once inicial. Ahora, la lesión supone un nuevo obstáculo en su lucha por ganar minutos de juego.

¿Qué lesión sufrió Endrick y cuándo podría volver?

El 23 de noviembre, el Real Madrid informó oficialmente que el jugador se sometió a pruebas médicas. Los médicos del club detectaron una lesión en el músculo aductor de la pierna izquierda de Endrick.

El club madrileño aún no ha comunicado una fecha estimada de regreso. El comunicado oficial señala que se seguirá de cerca el proceso de recuperación del futbolista.

Sin embargo, según la información del periodista de The Athletic, Mario Cortegana, el delantero brasileño podría estar fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Por lo tanto, es muy probable que Endrick se pierda los próximos encuentros del Real.

¿Se irá del Real en el mercado de invierno?

Una de las preguntas más interesantes sobre el futuro de Endrick es la posibilidad de que sea cedido a otro club durante el mercado invernal.

El jugador brasileño desea tener continuidad. En el Real, debido a la alta competencia en la línea de ataque, no le está resultando fácil hacerse un hueco en el equipo titular.

Por ello, se debate si una cesión podría ser beneficiosa para su desarrollo. No obstante, la directiva y el entrenador José Mourinho son partidarios, por ahora, de mantener al jugador en la plantilla.

El 20 de noviembre, al responder sobre el futuro de Endrick, Mourinho destacó su importancia para el club. Según el técnico, el Real necesita al delantero brasileño.

¿Cuáles son los números de Endrick esta temporada?

Endrick no ha logrado tener continuidad en el Real esta temporada. Sin embargo, ha participado no solo en la liga española, sino también en otras competiciones.

Limitar su participación a los cinco partidos de La Liga sería incorrecto. Según Associated Press, Endrick ha disputado ocho encuentros con el Real esta temporada y marcó un gol en octubre contra la Roma.

Además, también ha destacado marcando goles con la selección brasileña.

¿Cambiará la lesión los planes de Endrick?

Para Endrick, el objetivo principal ahora es recuperarse totalmente de la lesión y volver a jugar. Sin embargo, el tema de su futuro en el Real sigue siendo una incógnita.

Si el jugador no dispone de suficientes minutos, la opción de una cesión podría ganar fuerza en el mercado de invierno. Pero, dada la postura actual de Mourinho, el Real no parece dispuesto a dejarlo salir fácilmente.

La gran pregunta ahora es: tras recuperarse de la lesión, ¿logrará el delantero brasileño ganarse la confianza de Mourinho y encontrar su lugar en el Real, o buscará otro club para tener minutos?