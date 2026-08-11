Endrick aclara su futuro: el brasileño seguirá en el Real Madrid

El joven delantero del Real Madrid, Endrick, ha tomado una decisión firme sobre su futuro y no tiene intención de abandonar el club. Según The Athletic, pese al interés activo de varios clubes importantes de la Premier League, entre ellos el Aston Villa, por fichar al joven futbolista, el talento brasileño ha elegido quedarse en Madrid. Así lo informa Goal.com.

En los últimos meses, varios grandes clubes europeos habían intentado aprovechar el poco tiempo de juego del delantero. Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas entre el futbolista, la directiva del club y el entrenador, se tomó la decisión definitiva de que también defenderá los colores del club blanco la próxima temporada. Este acuerdo fue un factor importante para que continuara su carrera en la capital española.

Nuevas funciones en el campo y planes tácticos

Bajo las órdenes del entrenador, se espera que Endrick tenga más oportunidades de jugar por la banda derecha del ataque la próxima temporada. Como el técnico no considera a Federico Valverde ni al recién llegado Bernardo Silva titulares permanentes en esa posición, confía en el delantero brasileño como una pieza de referencia. Este cambio táctico ayudará a mantener el equilibrio ofensivo del equipo.

Además de sus funciones en la banda, Endrick también se convertirá en un jugador importante de la rotación como delantero centro. Entrará en el campo como alternativa al máximo goleador Kylian Mbappé y podrá demostrar sus cualidades durante los partidos de La Liga y la Champions League. Esto le permitirá luchar por un puesto en el once titular del equipo.

Historial del traspaso y experiencia internacional

Cabe recordar que Endrick llegó al Real Madrid en julio de 2024 procedente del club brasileño Palmeiras. El coste inicial del traspaso fue de 35 millones de euros, y el contrato también contemplaba otros 25 millones de euros en variables. Antes de ello, había disputado muchos partidos en poco tiempo y había demostrado su potencial.

El futbolista de 20 años ha disputado hasta ahora 40 partidos con el conjunto madrileño y ha marcado 7 goles. Su participación en el ámbito internacional también merece atención, ya que fue incluido en la lista de 26 jugadores de la selección brasileña para el Mundial de verano. Aunque la fase final del torneo terminó con un resultado decepcionante, esta experiencia supuso un paso importante en el crecimiento profesional del joven delantero.