Mourinho elige una nueva posición para Endrick en el Real: detalles de los cambios tácticos

El club del Real Madrid y su entrenador José Mourinho han decidido cambiar radicalmente el rol del joven delantero brasileño Endricken el campo. Según informa el prestigioso diario español AS , el experimentado técnico portugués está probando al jugador de 20 años no como un delantero centro puro, sino como extremo derecho .

Esta decisión táctica ha tenido un impacto directo en la estrategia de fichajes de verano del «club blanco» y ha propiciado la llegada de nuevos nombres.

El fichaje de Carlos Espi y la armonía ofensiva

El plan de Mourinho para reconstruir la línea de ataque comenzó durante el mercado de verano:

La demanda de un perfil diferente: El entrenador pidió a la directiva un delantero alto, capaz de luchar por balones en el área y con un estilo diferente. Así fue como se fichó a Carlos Espi procedente del Levante;

Sociedad en lugar de competencia: Mourinho no ve a Espi y Endrick como rivales que se excluyen, sino como un tándem complementario. Mientras Espi fija a los defensas en el centro, Endrick tiene la libertad de entrar desde la banda derecha.

Thriller contra la Roma: El debut de la nueva dupla

La eficacia de este plan táctico quedó demostrada en el dramático partido de Champions League contra la Roma (4-3):

El punto de inflexión tras el descanso: Ambos jóvenes jugadores entraron desde el banquillo en la segunda parte y cambiaron el destino del partido en poco tiempo;

Goles y asistencia: Tanto Endrick como Carlos Espi marcaron un gol cada uno. Lo más destacado es que Endrick asistió a Espi con un pase preciso desde la banda derecha.

De cuatro minutos de límite a los planes principales

Este encuentro fue un soplo de aire fresco para el prodigio brasileño:

Falta de minutos: Hasta el partido contra la Roma, Endrick apenas había jugado esta temporada; su única participación fue el 15 de septiembre contra el Elche, sumando solo cuatro minutos ;

El regreso de la confianza: La brillante actuación contra el club romano ha restaurado la confianza del cuerpo técnico en Endrick y aumenta significativamente sus posibilidades de volver al once inicial en los próximos partidos.

Este descubrimiento táctico de José Mourinho promete hacer que el ataque del Real sea más rápido, imprevisible y peligroso para las defensas rivales.