El Milan inicia gestiones para fichar a Endrick

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El Milan inicia gestiones para fichar a Endrick

El AC Milan intentó fichar al joven talento brasileño Endrick, que juega en el Real Madrid, con el objetivo de reforzar su ataque. Según Fabrizio Romano, el propietario del club, Gerry Cardinale, inició personalmente las negociaciones y contactó con los agentes del jugador y con la directiva del club madrileño. La información fue comunicada por Goal.com .

El entrenador y la directiva del conjunto rossonero buscan un jugador creativo y versátil que pueda ayudar a Christian Pulisic y actuar por detrás de la línea de ataque. La dirección del Milan se fijó en el joven delantero brasileño para dinamizar el mercado de fichajes y estudió la posibilidad de incorporarlo cedido.

La respuesta del Real Madrid y del jugador

Sin embargo, el club madrileño y el propio jugador rechazaron tajantemente por ahora la opción de una cesión. Endrick ha expresado su deseo de luchar por un puesto en el Real Madrid y ha comunicado su decisión a la directiva. La Roma también se había relacionado anteriormente con el joven delantero, pero el brasileño rechazó igualmente su propuesta.

Aunque el fichaje no se ha concretado por el momento, este intento podría dar frutos en el futuro. A pesar de la amplia variedad de delanteros en la plantilla del Real Madrid, no se descarta que la situación cambie en los próximos meses o durante el mercado de invierno. Si se presenta ese escenario, tanto el jugador como el club blanco estarían dispuestos a considerar seriamente la opción del Milan.

Los cambios y planes del Milan

El gigante italiano trabaja activamente no solo en el fichaje de Endrick, sino también en las incorporaciones y salidas de otros futbolistas. El club estudia distintas opciones para equilibrar la plantilla y lograr resultados estables durante la temporada. Reforzar la competencia en ataque sigue siendo uno de los principales objetivos del equipo.

Según Goal.com, la directiva del Milan seguirá activa en el mercado de fichajes y continuará intentando atraer a jóvenes estrellas cuando surja una oportunidad favorable. Por ahora, el equipo se centra en cumplir los objetivos establecidos para la temporada.

MilanEndrickReal MadridFichajeSerie A
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