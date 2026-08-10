Manchester United debe entrar en la puja por Endrick

·2·Deportes
Manchester United debe entrar en la puja por Endrick

La situación en torno al talentoso delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, se intensifica en la fase final del mercado de fichajes de verano. Según ESPN, varios grandes clubes de la Premier League, entre ellos Manchester United y Aston Villa, aspiran a fichar al joven atacante. Sobre el tema, Goal.com informa .

Se sabe que el club blanco fichó al futbolista brasileño procedente del Palmeiras por 50 millones de libras cuando solo tenía 16 años. Sin embargo, su futuro en el equipo madrileño sigue siendo incierto, ya que la llegada de Kylian Mbappé está aumentando la competencia.

La opinión de Ale Moreno y la lógica del fichaje

Según el reconocido experto Ale Moreno, un futbolista del perfil de Endrick encajaría perfectamente en el Manchester United. Señala que los Red Devils todavía no cuentan con un jugador de este tipo para ocupar la posición de delantero centro, y que este fichaje podría ampliar las opciones del equipo.

El experto añade que elegir al Manchester United, entre el Bayern Múnich y otros clubes, también se ajustaría a las ambiciones del futbolista. Llegar al club de Old Trafford podría ser un paso adecuado para el desarrollo del joven delantero.

El interés del Aston Villa y la opción de cesión

Al mismo tiempo, el Aston Villa de Unai Emery también planea fichar al brasileño. Tras conseguir la clasificación para la Liga de Campeones y vender a Morgan Rogers al Chelsea, el conjunto de Birmingham estudia incorporarlo como cedido para reforzar la plantilla.

Durante la segunda mitad de la temporada pasada, Endrick jugó cedido en el Olympique de Lyon, donde marcó 8 goles y dio el mismo número de asistencias en 21 partidos. Después de ese exitoso periodo, pretende seguir disfrutando de minutos de juego.

Sin embargo, la realización de estos fichajes dependerá de la decisión del entrenador del Real Madrid. Se afirma que el técnico portugués quedó impresionado por el rendimiento del joven futbolista durante la pretemporada y podría querer mantenerlo en la plantilla.

Manchester UnitedEndrickReal MadridAston VillaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Virgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolVirgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolHoy, 17:57La participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícilLa participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícilHoy, 17:56El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!Hoy, 17:54Triunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a UzbekistánTriunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a UzbekistánHoy, 17:48Jeff Bezos podría comprar una participación en el LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación en el LiverpoolHoy, 17:16Jeff Bezos compra un tercio de las acciones del LiverpoolJeff Bezos compra un tercio de las acciones del LiverpoolHoy, 16:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)