Manchester United debe entrar en la puja por Endrick

La situación en torno al talentoso delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, se intensifica en la fase final del mercado de fichajes de verano. Según ESPN, varios grandes clubes de la Premier League, entre ellos Manchester United y Aston Villa, aspiran a fichar al joven atacante. Sobre el tema, Goal.com informa .

Se sabe que el club blanco fichó al futbolista brasileño procedente del Palmeiras por 50 millones de libras cuando solo tenía 16 años. Sin embargo, su futuro en el equipo madrileño sigue siendo incierto, ya que la llegada de Kylian Mbappé está aumentando la competencia.

La opinión de Ale Moreno y la lógica del fichaje

Según el reconocido experto Ale Moreno, un futbolista del perfil de Endrick encajaría perfectamente en el Manchester United. Señala que los Red Devils todavía no cuentan con un jugador de este tipo para ocupar la posición de delantero centro, y que este fichaje podría ampliar las opciones del equipo.

El experto añade que elegir al Manchester United, entre el Bayern Múnich y otros clubes, también se ajustaría a las ambiciones del futbolista. Llegar al club de Old Trafford podría ser un paso adecuado para el desarrollo del joven delantero.

El interés del Aston Villa y la opción de cesión

Al mismo tiempo, el Aston Villa de Unai Emery también planea fichar al brasileño. Tras conseguir la clasificación para la Liga de Campeones y vender a Morgan Rogers al Chelsea, el conjunto de Birmingham estudia incorporarlo como cedido para reforzar la plantilla.

Durante la segunda mitad de la temporada pasada, Endrick jugó cedido en el Olympique de Lyon, donde marcó 8 goles y dio el mismo número de asistencias en 21 partidos. Después de ese exitoso periodo, pretende seguir disfrutando de minutos de juego.

Sin embargo, la realización de estos fichajes dependerá de la decisión del entrenador del Real Madrid. Se afirma que el técnico portugués quedó impresionado por el rendimiento del joven futbolista durante la pretemporada y podría querer mantenerlo en la plantilla.