Se ha escrito una nueva página en la historia del fútbol mundial: la selección española, vigente campeona de Europa, ha demostrado una vez más que es la máquina invencible del planeta. En el choque central de la 1ª jornada de la Liga A de la UEFA Nations League, disputado en el mítico estadio de Wembley en Londres, la «Roja» logró una victoria heroica por 3-2 contra Inglaterra. Este triunfo no es solo una victoria de 3 puntos, sino un récord histórico grabado en los anales: los pupilos de Luis de la Fuente han llevado su racha de imbatibilidad en partidos oficiales a 39 partidos batiendo el récord mundial.

España perdió por última vez en el tiempo reglamentario de un encuentro oficial hace 3 años y medio, en marzo de 2023, contra Escocia (0-2). De este modo, los españoles superaron el récord de 37 partidos que ostentaba la Italia de Roberto Mancini y su propio récord personal de 38 partidos establecido el verano pasado, convirtiéndose en los únicos dueños de la racha de imbatibilidad más larga en la historia del fútbol.

«39 partidos oficiales, la caída del récord italiano y el triunfo en Wembley»: 5 puntos clave del récord histórico

Los hechos oficiales más importantes sobre el récord mundial de España:

39 partidos oficiales sin derrota: La selección nacional de España registró un récord mundial absoluto al permanecer invicta durante 39 partidos oficiales consecutivos;

El triunfo 3-2 en Wembley: La victoria contra los ingleses en la capital británica fue el punto culminante del nuevo récord;

El récord de 37 partidos de Italia superado: El récord de 37 partidos establecido por los italianos entre 2018 y 2021 ha pasado oficialmente a la historia;

Invicta en el tiempo reglamentario desde 2023: España perdió por última vez en el tiempo reglamentario de un partido oficial en marzo de 2023 contra Escocia (0-2);

El balance genial de De la Fuente: Bajo la dirección del seleccionador, el equipo ha sumado 41 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas en 51 partidos.

Análisis comparativo de los poseedores del récord mundial y las estadísticas de De la Fuente

Tabla de las rachas de imbatibilidad en la historia del fútbol y el balance del entrenador Luis de la Fuente:

Indicadores y parámetros Selección de España (Nuevo récord mundial) Selección de Italia (Anterior poseedor del récord) Racha oficial sin derrota 39 partidos oficiales (Récord mundial absoluto) 37 partidos oficiales (septiembre 2018 – octubre 2021) Partido donde se estableció el récord Inglaterra - España 2-3 (Wembley, Londres) Hasta las semifinales de la Nations League Última derrota oficial (tiempo reglamentario) Marzo de 2023 (contra Escocia 0-2) Septiembre de 2018 (contra Portugal 0-1) Resultado del seleccionador (De la Fuente) 51 partidos: 41 victorias, 7 empates, 3 derrotas Cimientos del título en la era de Roberto Mancini Las 3 derrotas del seleccionador Escocia (0-2, 2023), Colombia (0-1, 2024), Portugal (pen. 2025) — Estilo y superioridad táctica Control perfecto del balón, extremos rápidos y presión sistemática Defensa disciplinada y combinaciones pragmáticas

Expertise futbolística: ¿Por qué la España de Luis de la Fuente es el equipo más poderoso del mundo?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales, historiadores del fútbol y expertos de la UEFA:

«Una combinación única de juventud y experiencia»: De la Fuente ha integrado perfectamente a los jugadores formados en las categorías inferiores de España en la filosofía del equipo absoluto; la asociación de estrellas como Lamine Yamal, Nico Williams y Alex Baena con pilares experimentados como Rodri y Carvajal se ha convertido en una fuerza irresistible;

«Una voluntad mental inquebrantable en Wembley»: Ir perdiendo 1-2 en Londres contra los ingleses, retomar el control del partido en la segunda parte y arrebatar la victoria por 3-2 es un carácter que solo poseen los grandes campeones;

Estabilidad sistémica y continuidad del récord: Ganar 41 de 51 partidos es una cifra fenomenal, y España es actualmente el único equipo capaz de imponer su juego a cualquier grande mundial; se espera que esta racha se prolongue aún más.

¿Quién crees que podrá detener la racha récord de 39 partidos de la selección española? ¿Es este equipo bajo Luis de la Fuente más fuerte que la España de la era «Xavi-Iniesta-Villa»? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este sensacional artículo sobre el récord del fútbol mundial con todos los aficionados!