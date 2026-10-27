Luis de la Fuente nombrado mejor entrenador del año

En el escenario del teatro «Palladium» de Londres, durante la prestigiosa ceremonia del «Balón de Oro 2026» , se anunció oficialmente al ganador del premio al mejor entrenador del año. El seleccionador de la selección nacional de España, Luis de la Fuente , fue elegido como el mejor entrenador masculino del planeta.

El experimentado técnico español recibió este alto reconocimiento individual tras llevar a «La Roja» a la gloria mundialista en la Copa del Mundo celebrada este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Competencia entre entrenadores: La superioridad de De la Fuente

Hubo una reñida lucha entre técnicos de renombre que obtuvieron resultados significativos con sus clubes y selecciones durante todo el año:

El factor Copa del Mundo: El juego sólido, tácticamente perfecto y brillante desplegado por la selección española bajo la dirección de Luis de la Fuente durante el Mundial fue decisivo en el proceso de votación;

Candidatos superados: El entrenador español superó en la disputa por el premio a técnicos de alto nivel como el ganador del año pasado Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Vincent Kompany (Bayern Múnich).

Triunfo español también en el fútbol femenino: Pere Romeu entrenador del año

Durante el evento, también se premió al mejor entrenador que dirigió con éxito equipos femeninos:

La victoria del técnico del FC Barcelona: El premio al mejor entrenador del año en fútbol femenino fue entregado al técnico del FC Barcelona, Pere Romeu ;

Dominio total del fútbol español: La entrega de ambos premios, masculino y femenino, a técnicos españoles demostró una vez más el inmenso prestigio de la escuela de entrenadores del país en la escena mundial.

«Balón de Oro 2026»: Los mejores entrenadores del año