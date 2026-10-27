Luis de la Fuente nombrado mejor entrenador del año
En el escenario del teatro «Palladium» de Londres, durante la prestigiosa ceremonia del «Balón de Oro 2026» , se anunció oficialmente al ganador del premio al mejor entrenador del año. El seleccionador de la selección nacional de España, Luis de la Fuente , fue elegido como el mejor entrenador masculino del planeta.
El experimentado técnico español recibió este alto reconocimiento individual tras llevar a «La Roja» a la gloria mundialista en la Copa del Mundo celebrada este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
Competencia entre entrenadores: La superioridad de De la Fuente
Hubo una reñida lucha entre técnicos de renombre que obtuvieron resultados significativos con sus clubes y selecciones durante todo el año:
El factor Copa del Mundo: El juego sólido, tácticamente perfecto y brillante desplegado por la selección española bajo la dirección de Luis de la Fuente durante el Mundial fue decisivo en el proceso de votación;
Candidatos superados: El entrenador español superó en la disputa por el premio a técnicos de alto nivel como el ganador del año pasado Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Vincent Kompany (Bayern Múnich).
Triunfo español también en el fútbol femenino: Pere Romeu entrenador del año
Durante el evento, también se premió al mejor entrenador que dirigió con éxito equipos femeninos:
La victoria del técnico del FC Barcelona: El premio al mejor entrenador del año en fútbol femenino fue entregado al técnico del FC Barcelona, Pere Romeu;
Dominio total del fútbol español: La entrega de ambos premios, masculino y femenino, a técnicos españoles demostró una vez más el inmenso prestigio de la escuela de entrenadores del país en la escena mundial.
«Balón de Oro 2026»: Los mejores entrenadores del año
Categoría
Entrenador ganador
Equipo
Logro principal
Mejor entrenador masculino del año
Luis de la Fuente
Selección nacional de España
Campeón de la Copa del Mundo 2026
Mejor entrenador femenino del año
Pere Romeu
Equipo femenino del FC Barcelona
Títulos y consistencia durante la temporada
Candidatos superados
L. Enrique, M. Arteta, U. Emery, V. Kompany
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Resultados obtenidos con varios clubes
Lugar de la ceremonia
Teatro «Palladium», Londres
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26 de octubre de 2026
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