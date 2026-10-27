Luis de la Fuente nombrado mejor entrenador del año

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Luis de la Fuente nombrado mejor entrenador del año

En el escenario del teatro «Palladium» de Londres, durante la prestigiosa ceremonia del «Balón de Oro 2026» , se anunció oficialmente al ganador del premio al mejor entrenador del año. El seleccionador de la selección nacional de España, Luis de la Fuente , fue elegido como el mejor entrenador masculino del planeta.

El experimentado técnico español recibió este alto reconocimiento individual tras llevar a «La Roja» a la gloria mundialista en la Copa del Mundo celebrada este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Competencia entre entrenadores: La superioridad de De la Fuente

Hubo una reñida lucha entre técnicos de renombre que obtuvieron resultados significativos con sus clubes y selecciones durante todo el año:

  • El factor Copa del Mundo: El juego sólido, tácticamente perfecto y brillante desplegado por la selección española bajo la dirección de Luis de la Fuente durante el Mundial fue decisivo en el proceso de votación;

  • Candidatos superados: El entrenador español superó en la disputa por el premio a técnicos de alto nivel como el ganador del año pasado Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Vincent Kompany (Bayern Múnich).

Triunfo español también en el fútbol femenino: Pere Romeu entrenador del año

Durante el evento, también se premió al mejor entrenador que dirigió con éxito equipos femeninos:

  • La victoria del técnico del FC Barcelona: El premio al mejor entrenador del año en fútbol femenino fue entregado al técnico del FC Barcelona, Pere Romeu;

  • Dominio total del fútbol español: La entrega de ambos premios, masculino y femenino, a técnicos españoles demostró una vez más el inmenso prestigio de la escuela de entrenadores del país en la escena mundial.

«Balón de Oro 2026»: Los mejores entrenadores del año

Categoría

Entrenador ganador

Equipo

Logro principal

Mejor entrenador masculino del año

Luis de la Fuente

Selección nacional de España

Campeón de la Copa del Mundo 2026

Mejor entrenador femenino del año

Pere Romeu

Equipo femenino del FC Barcelona

Títulos y consistencia durante la temporada

Candidatos superados

L. Enrique, M. Arteta, U. Emery, V. Kompany

Resultados obtenidos con varios clubes

Lugar de la ceremonia

Teatro «Palladium», Londres

26 de octubre de 2026

Balón de Oro 2026Luis de la FuentePere RomeuSelección nacional de EspañaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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