¿Con qué plantilla afronta España los partidos decisivos de la Nations League?

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¿Con qué plantilla afronta España los partidos decisivos de la Nations League?

El seleccionador de España, vigente campeona de Europa, Luis de la Fuente, ha anunciado una lista ampliada para los partidos decisivos de la UEFA Nations League en noviembre.

La « Roja », que cuenta sus partidos por victorias en el grupo, se prepara para dos retos importantes: el equipo se enfrentará a domicilio a la República Checa el 12 de noviembre, y recibirá el 15 de noviembre a su principal rival, Inglaterra, en casa.

Plantilla completa: Distribución por líneas

Los siguientes jugadores han sido convocados por Luis de la Fuente:

  • Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Vallés (Betis);

  • Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo, Marc Pubill (ambos — Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella, Dean Huijsen (ambos — Real);

  • Centrocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino (ambos — Arsenal), Pedri, Fermín López (ambos — Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Marc Roca (Betis), Pablo Barrios, Álex Baena (ambos — Atlético);

  • Delanteros: Ferran Torres (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (ambos — Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol).

Situación en la tabla e intriga

España llega a esta concentración en una posición inmejorable como líder indiscutible del grupo:

  • España — 12 puntos: Líder del grupo con un pleno de victorias tras cuatro jornadas;

  • Inglaterra — 9 puntos: El equipo de Thomas Tuchel, segundo clasificado, busca arrebatar el liderato en el duelo del 15 de noviembre;

  • Croacia (3 puntos) y República Checa (0 puntos): Los croatas se mantienen en la 3ª posición, mientras que la República Checa aún no ha sumado puntos.

Los españoles buscan sellar su pase a los play-offs con una victoria ante la República Checa, con el objetivo de consolidar el primer puesto del grupo en el enfrentamiento contra Inglaterra del 15 de noviembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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