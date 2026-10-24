Publicadas las estadísticas del encuentro entre Manchester City y Aston Villa

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Publicadas las estadísticas del encuentro entre Manchester City y Aston Villa

En la jornada 8 de la Premier League, tras la derrota por 1-2 en Birmingham ante el Aston Villa, Manchester City contó con el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov , quien destacó por su juego sólido y de alto nivel.

Tras la conclusión de un partido intenso y disputado, la plataforma de estadísticas internacional Flashscore evaluó las acciones de Khusanov en el campo con una nota de 8,0 . Esta cifra fue el segundo mejor resultado entre los jugadores de los «Citizens» a pesar de la derrota.

Khusanov — el mejor después de Doku, por encima de Haaland

El defensa uzbeko, que actuó con seguridad en el centro de la defensa, logró superar a las principales estrellas del equipo según las valoraciones estadísticas:

  • Lista de líderes: En el Manchester City, solo el extremo Jérémy Doku (8,1) obtuvo una nota ligeramente superior a la de Khusanov;

  • Las estrellas por detrás: El centrocampista Elliot Anderson recibió una nota de 7,8, mientras que el único goleador Erling Haaland y el argentino Enzo Fernández registraron 7,7 cada uno;

  • La nota más baja para Donnarumma: El portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien cometió errores graves en los goles recibidos, obtuvo la peor calificación con 4,5.

Primera derrota de la temporada, pero se mantiene el liderato

El encuentro en Villa Park fue muy difícil:

  • Detalles de los goles: Por parte de los locales, Nicolas Jackson anotó un doblete en los minutos 6 y 60, dando la victoria a los de Birmingham. El gol del City fue obra de Erling Haaland en el minuto 52;

  • Fin de la racha ganadora: Tras siete victorias consecutivas, el Manchester City pierde puntos por primera vez, pero a pesar de la derrota, mantiene su posición de líder con 21 puntos en la tabla.

El hecho de que Abdukodir Khusanov jugara el partido completo y fuera uno de los mejores de su equipo en un duelo tan complejo demuestra que se ha adaptado perfectamente al ritmo de la Premier League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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