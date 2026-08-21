Aston Villa apunta a Tosin Adarabioyo para reemplazar a Ezri Konsa

El club inglés Aston Villa se ha sumado a la puja por Tosin Adarabioyo, jugador del Chelsea, con el objetivo de renovar por completo su línea defensiva. Según Sky Sports, esta operación cobra especial relevancia ante la inminente llegada de Ezri Konsa, uno de los defensas titulares del equipo, al Arsenal. Goal.com informa de ello.

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, trabaja contrarreloj para reconstruir la plantilla después de las importantes bajas del mercado de verano. La salida más dolorosa es la de Ezri Konsa, internacional inglés, quien habría firmado un contrato de cuatro años con el Arsenal de Mikel Arteta.

Los cambios en defensa y la situación de Tosin

El defensa central de 28 años Tosin Adarabioyo atraviesa un periodo complicado en Stamford Bridge desde que llegó en 2024 procedente del Fulham como agente libre. A pesar de haberse formado en la academia del Manchester City, no ha conseguido hacerse con un puesto estable en el once titular bajo los distintos entrenadores del club londinense. El hecho de que su dorsal haya sido entregado a un nuevo jugador y que haya pasado a llevar el número 38 también indica que su futuro en el club está en duda.

Tosin ni siquiera fue incluido en la convocatoria del Chelsea para el último amistoso contra la Real Sociedad. Aunque el Olympique de Marsella, el Sevilla FC y el Benfica portugués, dirigido por su antiguo entrenador Marco Silva, están interesados en él, la posibilidad de continuar en la Premier League podría ser un factor decisivo para el jugador.

Los planes del Arsenal y las alternativas

Para el Arsenal, el fichaje de Ezri Konsa supondría una gran incorporación para el equipo de Mikel Arteta. Tras las lesiones de William Saliba y Jurriën Timber, Arteta busca reforzar la defensa y planea aprovechar la versatilidad del jugador. Después de disputar 286 partidos con el Aston Villa, Konsa está a punto de dar un paso importante en su carrera al unirse al vigente campeón.

Según Goal.com, la directiva del Aston Villa no se limita a Tosin. Para reforzar la defensa, el club también contempla como alternativa a Fikayo Tomori, estrella del AC Milan. El internacional inglés también preferiría la opción del Aston Villa entre los clubes interesados y, según se informa, ya han comenzado las conversaciones preliminares entre las partes.