El Aston Villa pide 130 millones de libras por Morgan Rogers: ¿Llegará Foden al equipo?

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El Aston Villa pide 130 millones de libras por Morgan Rogers: ¿Llegará Foden al equipo?

Se espera que una de las revelaciones de la actual temporada de la Premier League, Morgan Rogers, se convierta en el protagonista del mercado de fichajes. El club de Birmingham, Aston Villa, ha fijado un precio récord de 130 millones de libras esterlinas (aproximadamente 175 millones de dólares) por su talentoso centrocampista. Si este traspaso se concreta, el club tendrá grandes fondos para reforzar la plantilla, aunque los expertos prevén que la estrategia de fichajes del equipo será diferente a lo esperado. Así lo informa Goal.com informa .

Rogers, que actualmente participa en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra, está despertando un serio interés por parte del Arsenal de Londres. Sin embargo, según las últimas informaciones, los "Gunners" han empezado a centrarse más en la opción del centrocampista del Newcastle, Bruno Guimaraes. El precio extremadamente alto fijado por el Aston Villa podría obligar al club londinense a retroceder, lo que aumenta la probabilidad de que Rogers permanezca en West Midlands.

En una entrevista con Goal, el exdelantero del club, Stan Collymore, subrayó que incluso si Rogers fuera vendido, el equipo no ficharía a estrellas como Phil Foden o Eberechi Eze. Según Collymore, el Aston Villa debe cumplir con las reglas de sostenibilidad financiera (PSR) y una parte importante de los fondos recibidos se destinará a restaurar el balance del club.

Nuevos nombres adaptados al estilo de Unai Emery

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, prefiere a los jóvenes talentos con potencial de desarrollo antes que a las estrellas consagradas. Según Collymore, al equipo le faltan actualmente jugadores con gran velocidad en las bandas y capaces de superar a los defensas rivales en el uno contra uno. Mientras que Leon Bailey y otras opciones no han dado los resultados esperados, el cuerpo técnico ha iniciado nuevas búsquedas.

Se espera que el club no se centre en estrellas del Manchester City como Phil Foden, sino en jugadores de 21 a 23 años que juegan en la Bundesliga o la Serie A y que aún no son ampliamente conocidos. Esta estrategia permitirá a Emery formar jugadores que encajen en su sistema y aumentar aún más su valor de mercado.

Al mismo tiempo, la ausencia de Phil Foden en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 está provocando diversos rumores sobre su futuro. Aunque algunos aficionados lo consideran un candidato ideal para el Aston Villa, este fichaje es difícil de realizar tanto financiera como tácticamente. La situación es similar con Eberechi Eze: podría pasar a clubes de primer nivel como el Arsenal, pero es poco probable que el club de Birmingham entre en la pelea por él.

En conclusión, se puede decir que el Aston Villa se centrará en las siguientes áreas en la próxima ventana de transferencias:

  • Equilibrar el presupuesto cumpliendo con las normas de sostenibilidad financiera;
  • Obtener el precio más alto posible por Morgan Rogers o retenerlo en el equipo;
  • Buscar extremos jóvenes y rápidos en las cinco grandes ligas europeas;
  • Completar la plantilla con jugadores trabajadores que encajen en el esquema táctico del equipo.

Por ahora, toda la atención está centrada en la participación de Rogers en el ámbito internacional. Cada una de sus actuaciones exitosas en la Copa del Mundo le dará al Aston Villa una ventaja adicional en el mercado de fichajes.

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