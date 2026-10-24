El «Clásico» sin Vinícius: el Real Madrid anuncia la convocatoria oficial contra el Barcelona
Ante el choque más esperado de la temporada, correspondiente a la jornada 10 de La Liga, el «Clásico» entre el Real Madrid y su rival, el club ha publicado la lista oficial de jugadores que viajarán a Cataluña.
Este enfrentamiento sin cuartel tendrá lugar el domingo 25 de octubre en el mítico estadio del Camp Nou en Barcelona. El encuentro comenzará a las 01:00 de la madrugada.
Golpe en la delantera: ¿por qué no juega Vinícius?
La peor noticia para los aficionados madridistas llega de la mano de su delantero estrella:
Baja por sanción: La estrella brasileña Vinícius Júnior se perderá este partido crucial debido a una sanción;
Responsabilidad en Mbappé y los jóvenes: Ante la ausencia de Vinícius, la presión sobre la defensa rival recaerá en Kylian Mbappé, Brahim Díaz y el joven talento Endrick.
Convocatoria completa del Real Madrid para el «Clásico»:
El cuerpo técnico ha citado a los siguientes jugadores para el viaje a Cataluña:
Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre;
Defensas: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;
Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Pitarch;
Delanteros: Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Mohamed Diomande.
Esta victoria tiene una importancia estratégica para ambos gigantes, no solo por los tres puntos y el liderato, sino por el impacto anímico en toda la temporada.
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