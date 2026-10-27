«Es un duro golpe para nosotros»: Laporta sobre la dolorosa derrota en el «El Clásico»

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«Es un duro golpe para nosotros»: Laporta sobre la dolorosa derrota en el «El Clásico»

El choque mundial del fútbol, correspondiente a la 10ª jornada de La Liga española — «El Clásico» terminó con un resultado inesperado. El FC Barcelona recibió a su eterno rival, el Real Madrid, en su estadio y perdió 1-2. Tras el encuentro, el presidente de los «azulgranas», Joan Laporta Marca habló sobre este resultado y los planes futuros del equipo en una entrevista concedida al diario.

Aunque el dirigente del club reconoció la derrota, destacó que no hay motivo para el pánico, que la plantilla está formada por jugadores jóvenes y prometedores, y que el FC Barcelona sigue siendo el líder del campeonato.

«El Real neutralizó a nuestros líderes»: Laporta sobre los factores de la derrota

Joan Laporta evaluó la batalla táctica y el ambiente en el campo de la siguiente manera:

  • Un duro golpe, pero no una ruptura: «Es realmente un duro golpe para nosotros. Pero el equipo se está recuperando rápidamente. Tenemos muchos jóvenes talentos en nuestra plantilla, y estos partidos bajo tanta presión son una gran escuela de experiencia para ellos»;

  • Control estricto del rival: «Quedó claro que el Real se preparó tácticamente muy bien para este partido: ejercieron un control muy estricto sobre nuestros jugadores clave y lograron limitar nuestros ataques»;

  • Análisis del cuerpo técnico: «El cuerpo técnico analizó detalladamente todos los errores y carencias del partido. Todavía tenemos un largo camino por recorrer y encuentros importantes por delante».

Situación en la tabla: El objetivo sigue siendo el título

A pesar de la pérdida de puntos en el «El Clásico», el club catalán mantiene el liderato de La Liga:

  • 3 puntos de ventaja: Tras 10 jornadas, el FC Barcelona cuenta con 27 puntos y aventaja a su principal perseguidor, el Real Madrid (24 puntos), por 3 puntos;

  • Objetivo inamovible: «Sin embargo, seguimos siendo líderes en la tabla. Nuestro objetivo no ha cambiado: lucharemos por el título hasta el final y lo conseguiremos», concluyó Laporta.

La Liga | Detalles del «El Clásico» de la 10ª jornada

Indicador

FC Barcelona

Real Madrid

Resultado

1

2

Estadio

«Montjuïc» / «Camp Nou» (Barcelona)

Visitante

Puntos actuales

27 puntos

24 puntos

Posición en la tabla

1er puesto (líder)

2º puesto

Diferencia de puntos

+3 puntos de ventaja

-3 puntos de desventaja

Reacción de la directiva del club

«Un duro golpe, pero el objetivo sigue siendo el mismo»

Importante victoria fuera de casa

BarcelonaReal MadridEl ClásicoLa LigaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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