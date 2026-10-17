Bernardo Silva podría dejar el Real este invierno para marcharse a la Serie A

El talentoso centrocampista portugués Bernardo Silva podría abandonar el club madrileño del Real Madrid durante el mercado de invierno. Según la información difundida por el reconocido insider y periodista deportivo Ekrem Konur la estrella de 32 años podría continuar su carrera en la Serie A italiana.

El club de Juventus ha mostrado un serio interés y se están evaluando las condiciones de la negociación.

La propuesta de la Juventus: Cesión hasta final de temporada y reparto de salario

El club turinés estudia el siguiente esquema para reforzar su medular durante el mercado invernal:

Acuerdo de cesión: La directiva de la Juventus propone una opción de préstamo del centrocampista portugués hasta el final de la temporada;

Cuestión salarial: Como parte del acuerdo, se contempla que el Real Madrid cubra una parte del elevado salario de Silva;

La decisión está en manos del club blanco: La realización del traspaso depende, ante todo, de la disposición de los madrileños a aceptar estas condiciones financieras y de cesión.

Un breve paso por el Santiago Bernabéu y valor de mercado

La etapa de Bernardo Silva en Madrid podría ser más corta de lo esperado:

Agente libre de verano: Silva llegó al Real como agente libre en el mercado estival tras finalizar su contrato con Manchester Cityy firmó un contrato por dos años;

Valor de mercado: Actualmente, el valor de mercado del experimentado mediapunta de 32 años está estimado por portales analíticos de prestigio en unos 22 millones de euros .

Si ambas partes llegan a un acuerdo, se espera que la llegada de Silva a Turín aumente drásticamente las opciones de la Juventus en la lucha por el título.