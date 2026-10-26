Kylian Mbappé marca su gol número 100 con el Real Madrid en el Clásico

El líder de la selección francesa y estrella del Real Madrid Kylian Mbappé ha alcanzado otro hito importante en su carrera: el delantero francés anotó su gol centenario con la camiseta del club blanco, su gol número 100, precisamente en el Clásico contra su eterno rival, el FC Barcelona.

El intenso enfrentamiento disputado en el feudo del club catalán terminó con una victoria remontada de los visitantes por 2-1.

En el Camp Nou Un doblete y la historia del gol 100

Convertido en el gran protagonista de este encuentro clave de la 10ª jornada de La Liga, Mbappé logró batir la portería rival en dos ocasiones:

Minuto 41 (gol 99): Cerca del final de la primera parte, la estrella francesa superó a la defensa catalana para abrir el marcador y celebrar su gol 99 con el Real;

El golpe definitivo (gol 100 de aniversario): Cuando el tiempo reglamentario estaba por concluir, Kylian volvió a aparecer para sellar su doblete y alcanzar los 100 goles exactos con el gigante madrileño;

Tres puntos vitales: Estos goles otorgaron a los visitantes no solo la victoria por 2-1, sino también puntos muy valiosos en la carrera por el título.

La situación en la tabla de La Liga tras la 10ª jornada

Los resultados de este duelo principal han intensificado la lucha en la clasificación:

El FC Barcelona sigue líder: A pesar de la derrota en casa, los catalanes se mantienen en lo más alto de la tabla con 27 puntos;

El Real Madrid presiona: Tras la victoria en el Clásico, los madrileños suman 24 puntos, ocupando la tercera posición en La Liga y reduciendo la diferencia con el líder a 3 puntos;

La intriga continúa: Esta diferencia entre ambos equipos augura una lucha por el campeonato muy reñida en La Liga.

El Clásico en números