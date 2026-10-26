El recital de Mbappé en el Camp Nou: el Real vence al Barcelona en «El Clásico» (vídeo)

En el marco de la décima jornada de La Liga española, se disputó el choque más esperado por millones de aficionados, «El Clásico» En el duelo estelar celebrado en el «Camp Nou», el líder indiscutible de la tabla, «Barcelona» cayó en casa ante su eterno rival, el «Real Madrid», por un marcador de 1-2. Esta derrota supone no solo los primeros puntos perdidos por los catalanes bajo el mando de Hans-Dieter Flick esta temporada, sino que también pone fin a su condición de único equipo en las cinco grandes ligas europeas con un pleno de victorias.

El doblete de Mbappé y un drama intenso: el minuto 87 decisivo

La sangre fría de Kylian Mbappé decidió un encuentro disputado bajo una enorme presión:

Minuto 41 (Mbappé abre el marcador):

Cerca del final de la primera parte, en un contraataque peligroso, Kylian Mbappé acertó a puerta, adelantando a los madrileños (0-1); Minuto 61 (Respuesta de Raphinha):

Tras aumentar la presión en la segunda mitad, el «Barcelona» empató gracias a un disparo preciso de su líder Raphinha (1-1); Minuto 87 (El gol de la victoria):

Cuando el partido parecía destinado al empate, Mbappé aprovechó un hueco en la defensa catalana para marcar su segundo gol, asegurando 3 puntos valiosos para el equipo de José Mourinho (1-2); Final tenso y lluvia de tarjetas:

El árbitro amonestó a jugadores de ambos bandos por incidentes en el tiempo añadido, incluyendo a Cucurella, Mbappé, Balde y Adeyemi. Tabla de posiciones: Se reduce la distancia entre los líderes

Este resultado en «El Clásico» calienta aún más la carrera por el título:

«Barcelona» sigue líder:

A pesar de su primera derrota de la temporada, los «azulgranas» se mantienen en la 1ª posición con 27 puntos; La persecución del «Atlético» y el «Real»: El «Atlético» de Diego Simeone, segundo clasificado, cuenta con

25 puntos. El equipo de Mourinho, tras vencer al «Barcelona», suma ya 24 puntos, consolidando su lugar en el podio y reduciendo la diferencia con el líder a 3 puntos. Ficha del partido: La Liga. Jornada 10

«Barcelona» — «Real Madrid» 1-2

25 de octubre, estadio «Camp Nou»

Goles:

Raphinha 61 — Kylian Mbappé 41, 87.