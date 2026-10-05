Marcador de 7-0 en el Camp Nou: el FC Barcelona femenino arrolla al Real Madrid en el Clásico

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Marcador de 7-0 en el Camp Nou: el FC Barcelona femenino arrolla al Real Madrid en el Clásico

La noche del domingo, el mítico estadio del Camp Nou en Barcelona fue sede del mayor enfrentamiento del fútbol español: el Clásico femenino. Sin embargo, el duelo esperado no ocurrió: el FC Barcelona barrió a su eterno rival, el Real Madrid, 7-0 infligiendo una derrota humillante.

Las anfitrionas sentenciaron el partido desde la primera mitad, anotando 5 goles sin respuesta. Tras el descanso, el marcador aumentó con dos tantos más.

El recital de Claudia Pina y su póker en 41 minutos

La gran estrella del encuentro, la delantera Claudia Pina fue una pesadilla para la defensa rival. Marcó cuatro goles, logrando un póker clásico:

  • Minuto 4 | 1-0: Desde el inicio, Claudia Pina abrió el marcador con un gol rápido;

  • Minuto 28 | 2-0: La delantera anotó el segundo gol de su equipo;

  • Minuto 32 | 3-0: Cuatro minutos después, Pina completó su triplete;

  • Minuto 33 | 4-0: Antes de que las madridistas pudieran reaccionar, Hansen anotó el cuarto gol;

  • Minuto 45 | 5-0: Justo antes del descanso, Pina firmó su póker, dejando un marcador humillante.

En la segunda parte, las catalanas no bajaron el ritmo: en el minuto 55, Pajor puso el 6-0, mientras que en el minuto 88, la suplente Schertenleib selló el 7-0 definitivo.

6 partidos, 6 victorias y una diferencia de goles de 28-2

Este triunfo confirma una vez más la hegemonía absoluta del FC Barcelona femenino en la liga española:

  • El equipo ha ganado todos los 6 partidos de la temporada, logrando un pleno de victorias;

  • La diferencia de goles de las catalanas tras seis jornadas es asombrosa: 28 goles a favor y solo 2 en contra.

Turno de los hombres: el gran duelo del 25 de octubre

La fiesta del fútbol en el Camp Nou no termina aquí. Este resultado ha calentado aún más el ambiente del gran Clásico español.

Ahora, todas las miradas se dirigen al choque de los clubes masculinos: El 25 de octubre, el duelo central entre el FC Barcelona y el Real Madrid se disputará en el Camp Nou.

Ficha técnica:

  • Liga Española | Clásico

  • FC Barcelona (femenino) — Real Madrid (femenino) — 7-0 (5-0)

  • Lugar: Camp Nou, Barcelona

  • Goleadoras: Pina (4, 28, 32, 45), Hansen (33), Pajor (55), Schertenleib (88).

Claudia PinaCamp NouClásicoFC Barcelona FemeninoFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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