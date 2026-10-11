El Real logra una victoria clave, gol anulado y expulsión de Vinícius

En la jornada 8 de La Liga, el Real Madrid recibió al Villarreal en casa y logró una victoria mínima de 1-0 en un duelo intenso y lleno de emociones.

Si bien el defensa Diomande marcó el único gol del encuentro, la estrella brasileña Vinícius Júnior, que entró desde el banquillo en la segunda mitad, se convirtió en pocos minutos en el héroe y antihéroe del partido.

El gol de Diomande y los momentos dramáticos de Vinícius

La segunda parte en el Santiago Bernabéu fue un choque de intensidad y emociones:

Gol decisivo (minuto 62): Tras cumplirse la hora de juego, la presión de los madrileños dio sus frutos: Diomande acertó a portería y puso al Real por delante;

Gol anulado (minuto 71): Vinícius, que entró en el minuto 52 por Trent, marcó en el 71 para alegría de la afición. Sin embargo, los árbitros anularon el gol por falta o fuera de juego;

Tarjeta roja y expulsión (minuto 73): Solo dos minutos después, el delantero brasileño perdió los nervios y fue expulsado directamente por el árbitro. Durante los 17 minutos restantes y el tiempo añadido, el «club blanco» tuvo que defender con un hombre menos.

Lluvia de tarjetas y ascenso en la tabla

En los últimos minutos, el árbitro no escatimó en tarjetas amarillas: por parte del Madrid, Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Kylian Mbappé fueron amonestados. A pesar de ello, los locales mantuvieron la ventaja mínima:

El Real en el top 3: Tras esta importante victoria, el Real Madrid suma 18 puntos y asciende al tercer puesto de la clasificación;

El Villarreal en la zona media: El «submarino amarillo» se queda sin puntos y ocupa la undécima posición con 8 puntos.

Acta del partido y alineaciones

La Liga. Jornada 8 Real Madrid — Villarreal 1:0 Gol: Diomande (62).

Real Madrid: Courtois, Trent (Vinícius, 52), Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, 46), Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Diomande (Dumfries, 86), Güler (Camavinga, 77), Mbappé.

Villarreal: Gulácsi, Femenía, Navarro, Foyth (Romero, 56), Veiga, Cardona (Oluwaseyi, 67), Comesaña (Saliba, 56), Gueye, Moleiro, Akhomach (Moreno, 67), Ayoze Pérez.

Amonestaciones: Bellingham (19), Konaté (81), Rüdiger (83), Tchouaméni (87), Mbappé (90) — Veiga (10), Navarro (84).

Expulsión: Vinícius (73).

Los pupilos de Carlo Ancelotti mostraron carácter en este difícil y tenso encuentro, manteniendo su lucha en la carrera por el título.