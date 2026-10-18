Gran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de Pérez

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Gran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de Pérez

A medida que se acerca el choque del « El Clásico » en el fútbol español, las tensiones políticas entre bastidores se vuelven cada vez más agudas. El club catalán « FC Barcelona » presidido por Joan Laporta ha reaccionado de manera abierta y firme ante la exigencia oficial del Real Madrid sobre la dimisión del presidente de La Liga, Javier Tebas.

En una entrevista concedida al prestigioso Mundo Deportivo el dirigente de los «azulgranas» condenó enérgicamente la política mediática agresiva llevada a cabo por el club madrileño y apoyó abiertamente la postura de Javier Tebas.

«La gestión de Tebas es una suerte para nosotros»: la declaración de Laporta

Al referirse a la situación conflictiva en torno a La Liga, Joan Laporta destacó la presión constante ejercida por Madrid:

  • La experiencia y el equilibrio de Tebas: «Hay que ser claros en un punto: que Javier Tebas esté al frente de La Liga es una gran suerte para nosotros. Posee una experiencia suficientemente rica para resolver problemas tan complejos. Su capacidad para evaluar la situación de manera sana e imparcial permite responder dignamente a los ataques mediáticos y jurídicos orquestados por el Real Madrid contra La Liga;

  • Un comportamiento indigno de un miembro de la Liga: Es totalmente inapropiado que clubes, siendo parte de la organización, lleven a cabo tales acciones destructivas. Han elegido una posición de crítica sistemática a cada paso que da la liga», declaró Laporta.

«Quieren hacerlo estallar todo»

El presidente del FC Barcelona evaluó severamente las exigencias incesantes del Real Madrid hacia los árbitros y la federación de fútbol:

  • La intención de destruir el sistema: «Es evidente que quieren hacerlo estallar todo: quieren destruir La Liga, quieren destruir el Comité Técnico de Árbitros;

  • Un descontento constante: La federación de fútbol tampoco les conviene... Han llegado a un punto en el que no están satisfechos con nada y buscan enemigos en todas partes», añadió el dirigente del club.

25 de octubre — El partido decisivo entre Madrid y Cataluña

Estas declaraciones acerbas avivan aún más el ambiente ante el partido estrella del campeonato español:

  • Enfoque en los partidos actuales: Laporta indicó que la atención principal del equipo está puesta en el próximo rival importante, el Betis, y que cuando llegue el momento, será hora de hablar del «El Clásico»;

  • Fecha del choque: El partido intenso y sin concesiones entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el marco de La Liga española tendrá lugar el domingo 25 de octubre. se llevará a cabo.

Estos enfrentamientos políticos demuestran que el futuro «El Clásico» en el Santiago Bernabéu será una batalla de principios, no solo por el liderato de la tabla, sino también por el control de la dirección del fútbol español.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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