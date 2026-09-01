Se conoce la fecha del Clásico: ¿Cuándo juegan el Barça y el Real Madrid?

Ya se conoce la fecha para el enfrentamiento más esperado de la nueva temporada de La Liga. El FC Barcelona y el Real Madrid se medirán el 25 de octubre en el Camp Nou para este partido.

Es interesante notar que, desde el inicio de la temporada, ambos equipos ocupan la parte alta de la tabla. Por lo tanto, este Clásico de la jornada 10 no solo es una cuestión de rivalidad, sino que también tiene una importancia crucial en la carrera por el título.

El Clásico se celebrará el 25 de octubre

El partido central de la jornada 10 de La Liga se llevará a cabo el 25 de octubre en el campo del FC Barcelona.

Este encuentro será, naturalmente, el centro de atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo, ya que cada duelo entre el FC Barcelona y el Real Madrid se convierte en un evento de gran magnitud.

El 25 de octubre, el Camp Nou volverá a llenarse con la emoción del Clásico.

Fuerzas igualadas desde el inicio de la temporada

Las tres primeras jornadas del nuevo campeonato han demostrado que ambos gigantes han comenzado con objetivos muy serios.

Por ahora, el FC Barcelona y el Real Madrid tienen 9 puntos cada uno:

Equipo Puntos Posición FC Barcelona 9 1er puesto Real Madrid 9 2do puesto

Debido a una mejor diferencia de goles, los catalanes ocupan actualmente el primer lugar.

La importancia del partido en el Camp Nou

El hecho de que el Clásico se juegue en una etapa relativamente temprana de la temporada añade un extra de intriga.

Para el 25 de octubre, la situación de los equipos en la tabla podría cambiar. Sin embargo, si ambos clubes siguen luchando por los primeros puestos, el partido en el Camp Nou podría proporcionar una ventaja psicológica importante en la carrera por el campeonato.

Para los aficionados, la importancia de este encuentro va mucho más allá de la tabla de posiciones.

El FC Barcelona intentará vencer a su eterno rival en casa, mientras que el Real Madrid buscará, mediante una victoria a domicilio, enviar un mensaje contundente a su rival y a sus competidores por el título.

La intriga principal se resolverá el 25 de octubre

Ambos equipos suman 9 puntos. Por eso, las tres primeras jornadas han hecho que la expectación ante el Clásico sea aún mayor.

Sin embargo, hasta el 25 de octubre se jugarán varias jornadas más de La Liga y la situación en la tabla podría cambiar por completo.

Por eso, por ahora, una cosa es segura: el primer Clásico de la nueva temporada se disputará el 25 de octubre en el Camp Nou. Si el FC Barcelona y el Real Madrid se mantienen en la parte alta, este duelo podría convertirse en una de las primeras grandes pruebas en la carrera por el título.