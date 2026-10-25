El Atlético de Madrid vence al Deportivo y se consolida en el 2º puesto

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El Atlético de Madrid vence al Deportivo y se consolida en el 2º puesto

En el marco de la 10ª jornada de La Liga española, el club Atlético recibió al Deportivo en casa y, en un encuentro muy disputado, 1:0 logró una victoria fundamental.

Los pupilos de Diego Simeone aseguraron los 3 puntos gracias al único gol marcado al inicio de la segunda parte, manteniendo su paso en la lucha por el título.

El gol de la victoria de Álvarez y la lucha intensa

El encuentro se desarrolló bajo la presión constante de los locales:

  • El golpe decisivo: Aunque en la primera parte las porterías se mantuvieron intactas, los madrileños mostraron rapidez tras el descanso. En el minuto 48, el delantero argentino Julián Álvarez superó a la defensa rival para anotar el único gol del partido;

  • Defensa y disciplina: Tras el gol, el Deportivo intentó restablecer el equilibrio, pero la línea defensiva liderada por Jan Oblak actuó con seguridad, manteniendo su portería a cero;

  • Amonestaciones y emociones: El final del partido fue tenso. Las tarjetas amarillas mostradas por el árbitro reflejaron la intensidad de la lucha.

Situación en la tabla

Este éxito confirma una vez más la regularidad de los «colchoneros» esta temporada:

  • Posición del Atlético: Tras la victoria, el club madrileño suma 25 puntos y se sitúa en la 2ª posición de La Liga;

  • Situación del Deportivo: Los visitantes, estancados con 11 puntos, ocupan el 10º lugar.

Ficha del partido:

La Liga. 10ª jornada

Atlético — Deportivo 1:0

  • Gol: Álvarez 48'.

  • Atlético: Oblak, Pubill, Gansko, Llorente, Grimaldo, Juhlmann (Mendoza, 80'), Barrios (Simeone, 46'), Lookman (Le Normand, 46'), Baena, Lee Kang-in (Sørloth, 67'), Álvarez.

  • Deportivo: Riquelme, José Giménez, Quagliata, Altimira, Loureiro, Amatucci, Hernández, Villares (Lusimi, 58'), Soriano, Mella (Traoré, 58'), Nsongo (Sánchez, 80').

  • Amonestaciones: Pubill 26', Sørloth 85', Baena 86', Simeone 87' — Hernández 75', Quagliata 79'.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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