Para el técnico argentino, lo más importante era la regularidad del equipo. Afirmó que el Atlético sabía perfectamente cómo podía ser peligroso el Getafe y siguió generando ocasiones durante todo el partido.

Tras el encuentro, Diego Simeone, al evaluar el desempeño de su equipo, destacó que los puntos fuertes del rival habían sido estudiados, pero que el resultado del partido permaneció abierto durante mucho tiempo.

El Atlético sumó tres puntos importantes en la última jornada de La Liga. La victoria por 3-0 en el campo del Getafe confirma la buena racha de los madrileños lejos del Metropolitano.

El Atlético de Madrid derrotó al Getafe por 3-0 a domicilio en la 13ª jornada del campeonato español. El entrenador Diego Simeone expresó su opinión sobre la contundente victoria de su equipo, sus resultados fuera de casa y el proceso de adaptación a los partidos tras el parón.

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«Era importante mostrar regularidad. Sabíamos muy bien qué puntos fuertes tenía el rival.

No pudimos sentenciar el partido durante mucho tiempo, pero el equipo siguió creando ocasiones de peligro.

El 2-0 en la segunda parte seguía siendo peligroso, nuestra superioridad no parecía segura. Sin embargo, al final cerramos este importante partido con una victoria», declaró Simeone.

De las palabras del entrenador se desprende que, a pesar de la ventaja de 2-0, no consideraba que su equipo tuviera el control total del partido. Para el Atlético, el tercer gol fue crucial no solo para ampliar el marcador, sino también para asegurar la victoria.

¿Por qué el Atlético juega mejor fuera de casa?

A Simeone también se le preguntó por las seis victorias logradas fuera de casa en La Liga esta temporada.

El entrenador destacó que el equipo está mejorando su juego en los desplazamientos. Los goles marcados permiten a los jugadores actuar con mayor tranquilidad y mantener el control del encuentro.

«Hemos empezado a jugar mejor en los partidos fuera de casa. Los goles nos permiten continuar el partido con serenidad. Contra el Barcelona también jugamos muy bien durante 50 minutos.

Hoy tampoco fue fácil. Hay que tener en cuenta que el regreso a la competición tras el parón ha sido difícil para todos los grandes clubes europeos.

En casa nos apoya más nuestra afición, pero hemos logrado cumplir nuestros objetivos también fuera», añadió el técnico.

Para Simeone, lo más importante es la regularidad en los resultados

La victoria del Atlético contra el Getafe demostró una vez más que el equipo es capaz de obtener resultados fuera de casa. Simeone vincula este éxito no a un solo partido, sino al crecimiento general del equipo.

Según el entrenador, marcar goles y reflejar la superioridad en el marcador también tiene un impacto positivo en el estado psicológico de los jugadores. Ahora, la tarea principal para los madrileños es mantener esta regularidad en los próximos partidos de la temporada.