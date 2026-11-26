El delantero del Deportivo Pierre-Emerick Aubameyang sufre un accidente de tráfico camino al entrenamiento
El delantero del club español «Deportivo» Pierre-Emerick Aubameyang sufrió un accidente de tráfico mientras se dirigía al entrenamiento del equipo. Así lo informa el diario Mundo Deportivo .
Detalles del incidente: no hay heridos
Fecha y lugar: El accidente del futbolista gabonés de 37 años ocurrió el jueves por la mañana en la autopista española AP-9 .
Estado: Nadie resultó herido en el accidente. Aubameyang llegó a la base del club y participó en el entrenamiento grupal con sus compañeros sin ningún problema.
Estadísticas de Aubameyang en el «Deportivo»
Cabe recordar que el experimentado delantero se unió al «Deportivo» el verano pasado y firmó un contrato de dos años. En poco tiempo se convirtió en uno de los líderes del equipo:
Indicadores
Detalles
Duración del contrato
2 años (firmado el verano pasado)
Partidos jugados
10 (en todas las competiciones)
Goles marcados
5
Asistencias
2
¿Cuántos goles crees que marcará Pierre-Emerick Aubameyang, de 37 años, con el «Deportivo» hasta el final de la temporada?
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