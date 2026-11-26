El delantero del club español «Deportivo» Pierre-Emerick Aubameyang sufrió un accidente de tráfico mientras se dirigía al entrenamiento del equipo. Así lo informa el diario Mundo Deportivo .

Detalles del incidente: no hay heridos

Fecha y lugar: El accidente del futbolista gabonés de 37 años ocurrió el jueves por la mañana en la autopista española AP-9 .

Estado: Nadie resultó herido en el accidente. Aubameyang llegó a la base del club y participó en el entrenamiento grupal con sus compañeros sin ningún problema.

Estadísticas de Aubameyang en el «Deportivo»

Cabe recordar que el experimentado delantero se unió al «Deportivo» el verano pasado y firmó un contrato de dos años. En poco tiempo se convirtió en uno de los líderes del equipo:

Indicadores Detalles Duración del contrato 2 años (firmado el verano pasado) Partidos jugados 10 (en todas las competiciones) Goles marcados 5 Asistencias 2

¿Cuántos goles crees que marcará Pierre-Emerick Aubameyang, de 37 años, con el «Deportivo» hasta el final de la temporada?

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