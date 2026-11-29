El encuentro comenzó con ataques feroces de los visitantes. En el minuto 5, Alejandro Grimaldo anotó de penalti para abrir el marcador. Apenas dos minutos después, Lee Kang-in batió la portería del Elche, ampliando la ventaja madrileña a dos goles — 0:2.

En el marco de la 14.ª jornada de LaLiga española, el club madrileño Atlético visitó al Elche en un duelo intenso y lleno de goles. Los pupilos de Diego Simeone se llevaron la victoria por 3:2 .

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En el minuto 26, los locales recortaron distancias gracias a un gol de Martim Neto, pero en el minuto 41, Julián Álvarez marcó el tercer gol del Atlético, devolviendo la tranquilidad a su equipo. Al inicio de la segunda parte, en el minuto 48, Bouba Sangaré redujo la diferencia a 2:3, pero el marcador no volvió a moverse hasta el pitido final.

Tras esta importante victoria, el Atlético suma 34 puntos y asciende a la 2.ª posición de la tabla (superando al Real por un punto). El Elche se mantiene en el 19.º puesto con 11 puntos .

Acta del partido y estadísticas clave

Estadísticas Datos oficiales Competición y jornada LaLiga española, 14.ª jornada Encuentro y resultado Elche — Atlético 2:3 Goles Martim Neto (26'), Bouba Sangaré (48') — Grimaldo (5' pen.), Lee Kang-in (7'), Álvarez (41') Situación en la tabla Atlético — 34 puntos (2.º puesto); Elche — 11 puntos (19.º puesto) Alineación del Elche Dituro, Revivo (Ponce, 85), Sangaré, Redondo, Chust, Martim (Diangana, 62), Villar, Morente, Cepeda (Juari, 76), Nino, Valera Alineación del Atlético Oblak, Llorente, Pubill, Ganske, Grimaldo, Barrios (Cardoso, 70), Hjulmand (Koke, 56), Simeone (Le Normand, 85), Lee Kang-in (Mendoza, 70), Baena (David, 56), Álvarez

¿Crees que los pupilos de Diego Simeone, tras superar al Real y colocarse segundos, podrán luchar por el título de LaLiga hasta el final?

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