Dramático encuentro con 5 goles: el Atlético vence al Elche a domicilio
En el marco de la 14.ª jornada de LaLiga española, el club madrileño Atlético visitó al Elche en un duelo intenso y lleno de goles. Los pupilos de Diego Simeone se llevaron la victoria por 3:2 .
Goles tempraneros y una intriga que duró hasta el final
El encuentro comenzó con ataques feroces de los visitantes. En el minuto 5, Alejandro Grimaldo anotó de penalti para abrir el marcador. Apenas dos minutos después, Lee Kang-in batió la portería del Elche, ampliando la ventaja madrileña a dos goles — 0:2.
En el minuto 26, los locales recortaron distancias gracias a un gol de Martim Neto, pero en el minuto 41, Julián Álvarez marcó el tercer gol del Atlético, devolviendo la tranquilidad a su equipo. Al inicio de la segunda parte, en el minuto 48, Bouba Sangaré redujo la diferencia a 2:3, pero el marcador no volvió a moverse hasta el pitido final.
Tras esta importante victoria, el Atlético suma 34 puntos y asciende a la 2.ª posición de la tabla (superando al Real por un punto). El Elche se mantiene en el 19.º puesto con 11 puntos .
Acta del partido y estadísticas clave
Estadísticas
Datos oficiales
Competición y jornada
LaLiga española, 14.ª jornada
Encuentro y resultado
Elche — Atlético 2:3
Goles
Martim Neto (26'), Bouba Sangaré (48') — Grimaldo (5' pen.), Lee Kang-in (7'), Álvarez (41')
Situación en la tabla
Atlético — 34 puntos (2.º puesto); Elche — 11 puntos (19.º puesto)
Alineación del Elche
Dituro, Revivo (Ponce, 85), Sangaré, Redondo, Chust, Martim (Diangana, 62), Villar, Morente, Cepeda (Juari, 76), Nino, Valera
Alineación del Atlético
Oblak, Llorente, Pubill, Ganske, Grimaldo, Barrios (Cardoso, 70), Hjulmand (Koke, 56), Simeone (Le Normand, 85), Lee Kang-in (Mendoza, 70), Baena (David, 56), Álvarez
¿Crees que los pupilos de Diego Simeone, tras superar al Real y colocarse segundos, podrán luchar por el título de LaLiga hasta el final?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus conocidos que siguen la carrera por el título de LaLiga y al Atlético!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…