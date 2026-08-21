Traspaso de Julián Álvarez: el futbolista rechaza al Arsenal

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Traspaso de Julián Álvarez: el futbolista rechaza al Arsenal

Uno de los acontecimientos más sonados del mercado de fichajes de verano se desarrolla en torno al Atlético de Madrid. Según la información publicada por Mundo Deportivo, el club español ha logrado avances importantes en las negociaciones con el Arsenal, de la Premier League inglesa, para vender a su delantero. Sin embargo, el principal protagonista se opone firmemente a que el traspaso se concrete. Goal.com informa de ello.

Mientras la situación se tensaba en el estadio Metropolitano, el equipo de Diego Simeone había manifestado su disposición a permitir que Julián Álvarez se marchara al club londinense. Como parte de este acuerdo, también se estudió la posibilidad de incorporar a Viktor Gyökeres. Aun así, el internacional argentino afirmó tajantemente que solo quería continuar su carrera en Barcelona y rechazó mudarse al norte de Londres.

El factor Barcelona y el conflicto entre clubes

El club catalán había presentado a comienzos del verano una oferta de 100 millones de euros por el futbolista, pero la directiva rojiblanca la rechazó de inmediato. El director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, mantiene una postura inflexible sobre el precio del jugador:

  • No queremos venderlo
  • No se aceptó una oferta de 100 millones, y tampoco se aceptará una de 150 o 200 millones
  • No hay duda de que el club es el destino más adecuado para Julián
  • Seguirá siendo el delantero centro titular del Atlético de Madrid
La directiva dejó claro que no tiene intención de vender a su principal estrella a su máximo rival, amparándose en la cláusula de rescisión de 500 millones de euros incluida en el contrato del futbolista. Esto complicó aún más las negociaciones en el mercado de fichajes.

El enfado de los aficionados y la postura de Diego Simeone

La tensión generada también terminó afectando al ambiente interno del equipo. Durante la victoria sobre el Málaga en la primera jornada de la nueva temporada de La Liga, la ausencia de Julián Álvarez en la convocatoria provocó protestas en las gradas. Los aficionados locales mostraron su descontento con el delantero argentino durante el partido.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Diego Simeone comentó la situación y no ocultó que cualquier posibilidad seguía abierta hasta el cierre del mercado de fichajes. Aun así, el cruce entre el sueño del futbolista y los intereses del club continúa siendo una de las intrigas más candentes del mercado.

Julián ÁlvarezAtlético de MadridArsenalBarcelonaLa Liga
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