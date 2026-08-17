El Atlético de Madrid, preocupado por el traspaso de Julián Álvarez y su estado de forma

El Atlético de Madrid empieza a comprender que la situación en torno a su delantero Julián Álvarez se está convirtiendo en algo más serio que un simple rumor de traspaso. Según informa un medio deportivo, la dirección del club está más preocupada por el riesgo de que el estado de forma del jugador se deteriore y sus relaciones con los aficionados se deterioren que por el interés del FC Barcelona. Esta polémica podría afectar al equipo durante toda la temporada. Goal.com informa .

Según el programa Carrusel Deportivo de la emisora Cadena SER, el problema comenzó realmente cuando Julián Álvarez anunció abiertamente su intención de abandonar Madrid durante el Mundial para jugar en el FC Barcelona. Aunque ya ha regresado a los entrenamientos, el futbolista continúa luchando por cumplir ese sueño. Esta situación podría afectar negativamente al ambiente interno del equipo.

La firme postura del club y la preocupación de la directiva

Actualmente, la principal preocupación de la directiva del Atlético de Madrid no es el FC Barcelona, sino cómo jugará Julián durante la temporada y hasta qué punto esta situación afectará a su estado psicológico. Los responsables del club están estudiando cómo ayudar al futbolista a superar este difícil momento. La pregunta clave es si esta polémica perjudicará o no el rendimiento del delantero sobre el terreno de juego.

Desde hace varias semanas, el club madrileño mantiene una postura firme y se niega categóricamente a negociar el traspaso del jugador. Miguel Ángel Gil Marín confirmó que el asunto estaba cerrado y afirmó que Julián no sería vendido ni siquiera por 200 millones de euros. Las declaraciones de la directiva muestran claramente la gravedad de la situación.

Diego Simeone y las consecuencias sobre el terreno de juego

La directiva del Atlético de Madrid considera al delantero argentino una pieza indispensable de su proyecto y rechaza cualquier escenario que no sea su continuidad en el club. El entrenador Diego Simeone también respaldó públicamente esta postura y destacó que el área deportiva está completamente unida en este asunto.

Según los especialistas, aunque el entrenador no puede intervenir en una decisión ya tomada por la directiva, si el futbolista permanece en el equipo tendrá que gestionar personalmente todas las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan surgir. Los próximos partidos de La Liga y el resto de la temporada serán una verdadera prueba tanto para Julián Álvarez como para el Atlético.