El entrenador del FC Barcelona revela la táctica secreta de la victoria 2-1 en Madrid

·22·Deportes
El entrenador del FC Barcelona revela la táctica secreta de la victoria 2-1 en Madrid

En el partido estelar de la 12ª jornada de La Liga española, el club catalán « FC Barcelona » logró una victoria remontada por 2-1 contra el Atlético en Madrid.

A pesar de las dificultades en la primera parte, los «azulgranas» tomaron el control del juego en la segunda mitad, asegurando 3 puntos cruciales y consolidando su liderato en la tabla. Tras el encuentro, el entrenador del equipo, Hansi Flick participó en la rueda de prensa para comentar el complejo partido, el rol táctico de Frenkie de Jong y los objetivos principales.

«La primera parte no fue perfecta, pero el fútbol se juega durante 90 minutos»

El técnico alemán reconoció la lentitud de su equipo al inicio del partido y elogió los cambios realizados tras el descanso:

  • Dos mitades contrastadas: «En la primera parte nos faltó la intensidad y velocidad necesarias. Nuestro juego antes del descanso no fue perfecto. Pero en la segunda mitad, el equipo estuvo mucho más activo y mejor. Como resultado, conseguimos tres puntos importantes. No hay que olvidar que el fútbol dura 90 minutos»;

  • Carácter y talento: «Tenemos suficiente talento y fuerza mental para sacar victorias en partidos tan difíciles y tensos. Confío plenamente en mis jugadores. La temporada será larga y dura, y nuestro objetivo principal es ganar todos los títulos».

El rol inesperado de De Jong y la rotación de la plantilla

En la rueda de prensa, Flick explicó el motivo por el cual el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong fue desplazado a la banda defensiva durante el encuentro:

  • El plan especial de 15 minutos: «De Jong puede jugar perfectamente en la banda derecha de la defensa, lo habíamos consultado con él de antemano. Según nuestro plan, debía actuar en esa posición durante 15 minutos y, tras la salida de Bernal, volver a su posición habitual en el mediocampo, y ese plan funcionó a la perfección»;

  • Riesgo de lesiones: Teniendo en cuenta el apretado calendario, el entrenador destacó: «En esta etapa, debemos controlar estrictamente la carga física de los jugadores y prevenir lesiones inesperadas».

Tabla de posiciones tras la 12ª jornada de La Liga: Liderato consolidado

Gracias a esta importante victoria, el club catalán mantuvo la distancia con sus principales rivales antes del parón de selecciones:

Puesto

Club

Puntos

Estado / Posición

1

«FC Barcelona»

33

Se marcha al parón FIFA como líder absoluto

2

«Real Madrid»

30

Persigue al líder a 3 puntos

3

«Atlético Madrid»

28

Se mantiene en 3ª posición tras la derrota en casa

El equipo dirigido por Hansi Flick suma 33 puntos y se va al parón de selecciones con buen ánimo. El Real es segundo con 30 puntos, mientras que el Atlético, con 28, queda a 5 puntos del líder tras la derrota.

BarcelonaLa LigaHansi FlickAtlético MadridFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hansi Flick revela el objetivo principal del Barcelona tras las derrotas consecutivasHansi Flick revela el objetivo principal del Barcelona tras las derrotas consecutivas3 noviembre 20:32«Estoy orgulloso de mis jugadores»: ¿Qué dijo Simeone tras la derrota ante el Barcelona?«Estoy orgulloso de mis jugadores»: ¿Qué dijo Simeone tras la derrota ante el Barcelona?Hoy 13:32Gran fútbol en Madrid: ¿qué alineaciones presentarán el Atlético y el Barcelona?Gran fútbol en Madrid: ¿qué alineaciones presentarán el Atlético y el Barcelona?Hoy 00:29La Liga anuncia los nominados a entrenador del mes de septiembre: ¿Quién lo merece más?La Liga anuncia los nominados a entrenador del mes de septiembre: ¿Quién lo merece más?24 septiembre 07:06El Barcelona vence al Levante, un penalti genera una fuerte polémicaEl Barcelona vence al Levante, un penalti genera una fuerte polémica13 septiembre 21:55Los visitantes ganan en el encuentro entre el Atlético y el BarcelonaLos visitantes ganan en el encuentro entre el Atlético y el BarcelonaHoy 02:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?