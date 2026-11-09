El entrenador del FC Barcelona revela la táctica secreta de la victoria 2-1 en Madrid

En el partido estelar de la 12ª jornada de La Liga española, el club catalán « FC Barcelona » logró una victoria remontada por 2-1 contra el Atlético en Madrid.

A pesar de las dificultades en la primera parte, los «azulgranas» tomaron el control del juego en la segunda mitad, asegurando 3 puntos cruciales y consolidando su liderato en la tabla. Tras el encuentro, el entrenador del equipo, Hansi Flick participó en la rueda de prensa para comentar el complejo partido, el rol táctico de Frenkie de Jong y los objetivos principales.

«La primera parte no fue perfecta, pero el fútbol se juega durante 90 minutos»

El técnico alemán reconoció la lentitud de su equipo al inicio del partido y elogió los cambios realizados tras el descanso:

Dos mitades contrastadas: «En la primera parte nos faltó la intensidad y velocidad necesarias. Nuestro juego antes del descanso no fue perfecto. Pero en la segunda mitad, el equipo estuvo mucho más activo y mejor. Como resultado, conseguimos tres puntos importantes. No hay que olvidar que el fútbol dura 90 minutos»;

Carácter y talento: «Tenemos suficiente talento y fuerza mental para sacar victorias en partidos tan difíciles y tensos. Confío plenamente en mis jugadores. La temporada será larga y dura, y nuestro objetivo principal es ganar todos los títulos».

El rol inesperado de De Jong y la rotación de la plantilla

En la rueda de prensa, Flick explicó el motivo por el cual el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong fue desplazado a la banda defensiva durante el encuentro:

El plan especial de 15 minutos: «De Jong puede jugar perfectamente en la banda derecha de la defensa, lo habíamos consultado con él de antemano. Según nuestro plan, debía actuar en esa posición durante 15 minutos y, tras la salida de Bernal, volver a su posición habitual en el mediocampo, y ese plan funcionó a la perfección»;

Riesgo de lesiones: Teniendo en cuenta el apretado calendario, el entrenador destacó: «En esta etapa, debemos controlar estrictamente la carga física de los jugadores y prevenir lesiones inesperadas».

Tabla de posiciones tras la 12ª jornada de La Liga: Liderato consolidado

Gracias a esta importante victoria, el club catalán mantuvo la distancia con sus principales rivales antes del parón de selecciones:

Puesto Club Puntos Estado / Posición 1 «FC Barcelona» 33 Se marcha al parón FIFA como líder absoluto 2 «Real Madrid» 30 Persigue al líder a 3 puntos 3 «Atlético Madrid» 28 Se mantiene en 3ª posición tras la derrota en casa

El equipo dirigido por Hansi Flick suma 33 puntos y se va al parón de selecciones con buen ánimo. El Real es segundo con 30 puntos, mientras que el Atlético, con 28, queda a 5 puntos del líder tras la derrota.