En la 13.ª jornada del campeonato español, el Atlético como visitante el Getafe se enfrentó. El encuentro fue dominado por los «colchoneros», terminando con una victoria contundente de los pupilos de Diego Simeone por 0:3. El destino del partido quedó sentenciado en la primera parte:

en el minuto 10, Baena abrió el marcador, mientras que en el minuto 30, Cardoso amplió la ventaja visitante. En el tiempo añadido (90+2'), Grimaldo anotó el tercer gol de su equipo.

Situación en la tabla

Tras esta victoria, el equipo de Diego Simeone suma 31 puntos, persiguiendo de cerca a los líderes de La Liga, el Barcelona y el Real Madrid. El Getafe se mantiene en la 16.ª posición con 12 puntos.