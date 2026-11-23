Getafe — Atlético 0:3: El equipo de Diego Simeone logra una gran victoria a domicilio
En la 13.ª jornada del campeonato español, el Atlético como visitante el Getafe se enfrentó. El encuentro fue dominado por los «colchoneros», terminando con una victoria contundente de los pupilos de Diego Simeone por 0:3. El destino del partido quedó sentenciado en la primera parte:
en el minuto 10, Baena abrió el marcador, mientras que en el minuto 30, Cardoso amplió la ventaja visitante. En el tiempo añadido (90+2'), Grimaldo anotó el tercer gol de su equipo.
Situación en la tabla
Tras esta victoria, el equipo de Diego Simeone suma 31 puntos, persiguiendo de cerca a los líderes de La Liga, el Barcelona y el Real Madrid. El Getafe se mantiene en la 16.ª posición con 12 puntos.
Estadísticas
Getafe
Atlético
Resultado final
0
3
Goles
—
Baena (10'), Cardoso (30'), Grimaldo (90+2')
Posición / Puntos
16.ª posición (12 puntos)
31 puntos (persiguiendo a los líderes)
Acta del partido y alineaciones
La Liga. 13.ª jornada Getafe — Atlético 0:3 Goles: Baena (10), Cardoso (30), Grimaldo (90+2).
Getafe: Soria, Romero, Mójica, Djené, Jean (Satriano, 46), Andrés García (Davinchi, 85), Milla, Terrats (Femenía, 46), Serrano (Mayoral, 67), Ünal, Monson.
Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Cardoso (Lee Kang-in, 46), Simeone, Baena (Mendoza, 67), Álvarez (Sørloth, 75).
¿Crees que este sólido desempeño del Atlético fuera de casa le permitirá luchar por el título contra el Real Madrid y el Barcelona esta temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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