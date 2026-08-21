El deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona enfureció a los aficionados del Atlético

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, quiere fichar por el Barcelona en el mercado de verano, lo que provocó una fuerte reacción entre los aficionados. Los seguidores descontentos organizaron protestas frente a la sede del club y colgaron pancartas exigiendo la salida del futbolista argentino. Esta situación demuestra que la relación entre el atacante estrella y la afición del club se ha deteriorado por completo. Goal.com informa de ello.

La ira de los aficionados se hizo evidente en el partido inaugural de La Liga contra el Málaga. Durante el encuentro disputado en el Estadio Metropolitano, se escucharon cánticos insultantes contra el futbolista de 26 años. Después, la ola de protestas se trasladó a la ciudad deportiva, donde aparecieron pancartas con el mensaje «Julian Out» y símbolos tachando su dorsal número 19.

Según se ha sabido, la relación del delantero con los aficionados empeoró drásticamente después de que expresara abiertamente su deseo de fichar por el Barcelona este verano. Llegado del Manchester City en el verano de 2024, el jugador ha disputado hasta ahora 106 partidos con los Colchoneros, con 49 goles y 17 asistencias. A pesar de ello, solo ve su futuro en el equipo dirigido por Hansi Flick.

Diego Simeone y los problemas del traspaso

Ante la negativa rotunda de la directiva del Atlético a negociar con los catalanes, el Barcelona comenzó a buscar otras opciones para su ataque. Aunque el club anteriormente estaba dispuesto a vender al futbolista al Arsenal, Álvarez, con contrato hasta junio de 2030, solo prioriza al conjunto catalán. El jugador también presentó oficialmente una solicitud de traspaso durante la pretemporada.

El entrenador Diego Simeone intenta rebajar la tensión en el vestuario y asegura que Álvarez sigue ocupando un lugar central en sus planes. Antes del partido contra el Málaga, el técnico explicó que la ausencia del futbolista se debía únicamente a su estado físico, que seguía siendo el mejor jugador del equipo y que esperaba contar con él el domingo ante el Villarreal.

Los retos que aguardan

Para Simeone, reintegrar a Álvarez en el equipo durante el partido del domingo en casa contra el Villarreal es una tarea ineludible. La lesión de otro delantero, Alexander Sørloth, que ha quedado fuera de combate, limita aún más las opciones del cuerpo técnico. Además, el club trabaja para reforzar la plantilla con el nuevo defensa Cristian «Cuti» Romero.

Si Julián Álvarez juega, tendrá que demostrar su profesionalidad bajo la creciente presión de los aficionados a medida que se acerca el cierre del mercado. La actitud de la grada más exigente será, sin duda, uno de los factores decisivos para el futuro del futbolista.