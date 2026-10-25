Ronaldinho jugará para el club italiano Ravenna a los 46 años

El famoso futbolista brasileño Ronaldinho se prepara para regresar al fútbol profesional a los 46 años. El club Ravenna, que compite en la tercera división italiana, anunció que saltará al campo el 15 de noviembre de 2026 en el partido contra el Forlì. El encuentro se disputará en el estadio Bruno Benelli, según informó Reuters.

Ronaldinho disputó su último partido oficial en 2015 con el club brasileño Fluminense, y anunció su retiro del fútbol en 2018. No ha participado en partidos oficiales a nivel profesional durante más de 11 años.

El jugador firmó un contrato con el Ravenna en junio de 2026. Posteriormente, también adquirió una parte de las acciones del club. Inicialmente se dijo que su participación en el equipo estaría ligada principalmente a la promoción del club. Ahora, se ha confirmado que Ronaldinho jugará en un partido oficial.

Ronaldinho ganó la Copa del Mundo con la selección de Brasil en 2002. Además, fue galardonado con el Balón de Oro en 2005 y, a lo largo de su carrera, jugó en clubes como el FC Barcelona, el AC Milan y el Paris Saint-Germain.

Uno de los objetivos del regreso del futbolista es marcar el gol número 300 de su carrera. Durante su presentación en Italia en agosto, Ronaldinho no descartó esta posibilidad y afirmó que venía para ayudar al equipo.