El escenario con el que los aficionados al fútbol soñaron durante años se hizo realidad. La leyenda brasileña Ronaldinho volvió a pisar un campo de juego en un partido oficial a los 46 años. Él disputó la primera parte completa del derbi contra el « Forlì » vistiendo la camiseta del club italiano « Ravenna» y participó en la jugada que condujo a uno de los goles decisivos de su equipo. Lo más sorprendente es que, al principio, muchos no creían en las noticias de su regreso.

Ronaldinho, quien dejó una huella imborrable en la historia del fútbol moderno por su técnica única, su sonrisa en el campo y sus movimientos impredecibles, reapareció en un terreno de juego. Su debut con el « Ravenna » tuvo lugar el 15 de noviembre de 2026 en un partido de la tercera división italiana contra el « Forlì ».

De esta manera, 4068 días después de su último partido oficial, los aficionados tuvieron la oportunidad de volver a verlo con la equipación de futbolista.

Muchos pensaron que esta noticia era una broma

Las noticias sobre la incorporación de Ronaldinho al « Ravenna » y su regreso al campo causaron asombro inicial en la comunidad futbolística. Algunos lo tomaron como un simple proyecto publicitario o una táctica para atraer aficionados.

Había una razón para ello: el jugador brasileño disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el club brasileño « Fluminense ». En 2018, anunció su retiro del fútbol profesional.

Sin embargo, el « Ravenna » hizo realidad su regreso. El club no solo fichó a Ronaldinho, sino que él también se convirtió en uno de los accionistas del equipo.