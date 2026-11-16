Ronaldinho vuelve al campo tras 4068 días: decisivo en su primer partido
El escenario con el que los aficionados al fútbol soñaron durante años se hizo realidad. La leyenda brasileña Ronaldinho volvió a pisar un campo de juego en un partido oficial a los 46 años. Él disputó la primera parte completa del derbi contra el « Forlì » vistiendo la camiseta del club italiano « Ravenna» y participó en la jugada que condujo a uno de los goles decisivos de su equipo. Lo más sorprendente es que, al principio, muchos no creían en las noticias de su regreso.
Ronaldinho, quien dejó una huella imborrable en la historia del fútbol moderno por su técnica única, su sonrisa en el campo y sus movimientos impredecibles, reapareció en un terreno de juego. Su debut con el « Ravenna » tuvo lugar el 15 de noviembre de 2026 en un partido de la tercera división italiana contra el « Forlì ».
De esta manera, 4068 días después de su último partido oficial, los aficionados tuvieron la oportunidad de volver a verlo con la equipación de futbolista.
Muchos pensaron que esta noticia era una broma
Las noticias sobre la incorporación de Ronaldinho al « Ravenna » y su regreso al campo causaron asombro inicial en la comunidad futbolística. Algunos lo tomaron como un simple proyecto publicitario o una táctica para atraer aficionados.
Había una razón para ello: el jugador brasileño disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el club brasileño « Fluminense ». En 2018, anunció su retiro del fútbol profesional.
Sin embargo, el « Ravenna » hizo realidad su regreso. El club no solo fichó a Ronaldinho, sino que él también se convirtió en uno de los accionistas del equipo.
Finalmente, el 15 de noviembre, todas las dudas se disiparon: la estrella de 46 años fue titular en el encuentro contra el « Forlì ».
No 30 minutos, sino toda la primera parte
Inicialmente, se esperaba que Ronaldinho jugara unos 30 minutos. Pero jugó más tiempo de lo planeado y disputó toda la primera parte.
El brasileño saltó al campo con el dorsal 10 del « Ravenna ». Los aficionados en el estadio lo recibieron con una gran ovación. Cada toque de balón, sus pases y sus movimientos técnicos despertaron un interés especial en las gradas.
Aunque Ronaldinho no corrió a gran velocidad por todo el campo como antes, su refinada técnica y su manejo del balón siguieron captando la atención.
Su presencia en el campo no fue solo simbólica. La estrella brasileña también participó activamente en los ataques de su equipo.
La contribución de Ronaldinho en la jugada del minuto 36
En el minuto 36 del encuentro, el « Ravenna » abrió el marcador. Durante una jugada en la que participó Ronaldinho, el balón llegó a Giulio Donati, quien anotó el gol.
De este modo, el jugador brasileño participó en una jugada de gol en su primer partido oficial tras una larga pausa.
En la segunda parte, el « Ravenna » consolidó su ventaja. En el minuto 58, Simone Rabbi marcó el segundo gol, dejando el marcador en 2-0.
El partido terminó con ese resultado. El « Ravenna » ganó un derbi importante y el regreso de Ronaldinho se convirtió en un evento inolvidable para los seguidores del equipo.
¿Volverá a jugar Ronaldinho?
Tras el partido, la estrella brasileña compartió sus impresiones. Expresó su alegría por volver al fútbol, compartir campo con jugadores jóvenes y reencontrarse con los aficionados.
Su participación en futuros partidos aún no está clara. Ronaldinho comentó que depende de la decisión del presidente del club. No ocultó que está dispuesto a volver a jugar si el presidente se lo pide.
Esto generó otra pregunta entre los aficionados: ¿volveremos a ver a Ronaldinho con la camiseta del « Ravenna »?
Una huella imborrable en la historia del fútbol
El regreso de Ronaldinho al fútbol tiene un significado mayor que un simple debut. Fue campeón del mundo con Brasil en 2002, ganó el « Balón de Oro » en 2005 y jugó en grandes clubes como el « FC Barcelona » y el « AC Milan ».
Su estilo de juego influyó en toda una generación de aficionados al fútbol. Para Ronaldinho, el fútbol no solo consistía en resultados y victorias, sino también en el arte de la creación, el disfrute y la alegría compartida con el público.
El regreso tras 4068 días de pausa es destacable por este motivo. A los 46 años, la leyenda del fútbol volvió a regalar momentos inolvidables a sus seguidores.
Quizás sea su último partido oficial, o quizás Ronaldinho decida ponerse la camiseta de fútbol unas cuantas veces más. En cualquier caso, una cosa es segura: su debut con el « Ravenna » será recordado como uno de los regresos más inesperados y agradables en la historia del fútbol.
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