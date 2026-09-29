Brasil logra una remontada contra Australia: victoria por 4-2

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Brasil logra una remontada contra Australia: victoria por 4-2

La selección nacional de Brasil, en un partido amistoso contra Australia, ganó con un marcador de 4-2. Aunque los sudamericanos comenzaron el encuentro con un gol tempranero, se vieron por debajo en el marcador durante la primera mitad. Tras el descanso, cambiaron radicalmente la situación y encontraron el camino al gol dos veces más.

Se anotaron seis goles en el partido y los penaltis jugaron un papel fundamental.

Brasil comenzó el partido con un gol temprano

Apenas tres minutos después del inicio, Brasil abrió el marcador.

Vanderson finalizó el ataque de su equipo con un disparo preciso, poniendo a los brasileños en ventaja 1-0.

Sin embargo, el gol temprano no desanimó a Australia. Al contrario, los locales tomaron la iniciativa y comenzaron a crear situaciones peligrosas ante la portería brasileña.

Australia cambió el marcador en la primera mitad

La presión de Australia dio sus frutos en el minuto 30.

Alessandro Circati empató el encuentro, dando nueva energía a su equipo — 1-1.

Poco después, los australianos volvieron a vulnerar la portería brasileña.

En el minuto 34, Connor Metcalfe marcó, poniendo a Australia en ventaja 2-1.

De esta manera, Brasil, que había comenzado el partido con un gol temprano, se encontró por debajo en el marcador en poco tiempo.

Raphinha empató de penalti

Cerca del final de la primera mitad, Brasil se activó nuevamente en ataque y obtuvo un penalti.

Raphinha ejecutó el tiro de 11 metros con seguridad.

Así, antes del descanso, el marcador volvió a estar igualado — 2-2.

La primera mitad terminó con ese resultado.

En la segunda mitad, Brasil impuso su ley

Tras el descanso, Brasil intentó tomar el control total del partido.

Los ataques del equipo se volvieron cada vez más peligrosos y, en el minuto 70, esta presión dio sus frutos.

Bruno Guimarães anotó, poniendo a Brasil nuevamente en ventaja — 3-2.

Mientras Australia intentaba empatar, los brasileños aprovecharon otra oportunidad.

Vinícius Júnior estableció el marcador final

En el minuto 80, Brasil obtuvo otro penalti.

Esta vez, Vinícius Júnior se colocó frente al punto de penalti. Convirtió la oportunidad en gol con un disparo preciso.

De esta forma, el marcador quedó 4-2 .

En los minutos restantes, aunque Australia intentó recortar distancias, Brasil mantuvo su superioridad.

Australia – Brasil: 2-4

Partido amistoso

Australia – Brasil — 2-4

Goles:

  • Circati — 30;

  • Metcalfe — 34;

  • Vanderson — 3;

  • Raphinha — 45;

  • Bruno Guimarães — 70;

  • Vinícius Júnior — 80.

Así, a pesar de haber comenzado con un gol temprano y verse por debajo en el marcador, Brasil cambió la situación en la segunda mitad y ganó 4-2 contra Australia.

Uno de los aspectos más importantes para los brasileños fue la capacidad del equipo para salir de una situación difícil y retomar la iniciativa en la segunda mitad.

Selección de BrasilSelección de AustraliaVinícius JúniorAlessandro CircatiFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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