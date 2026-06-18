Cafu revela su top 4 de los mejores de la historia: Ronaldinho también está en la lista

El legendario defensa de la selección brasileña, Cafu, ha dado su opinión sobre los debates eternos sobre los mejores jugadores del mundo del fútbol. Reveló su ranking personal, destacando que otra estrella brasileña debe sumarse a la lista de genios como Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con El Mundo, Cafu afirmó que, al elegir a los jugadores más fuertes de la historia del fútbol, no solo se deben considerar las estadísticas, sino también el arte en el campo. Según él, Ronaldinho se encuentra en la cima del fútbol junto a Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé. Cafu llamó a este cuarteto los verdaderos creadores del arte del fútbol.

"Estos futbolistas hicieron historia, dejaron una huella imborrable y fueron campeones del mundo. Se movían en el campo con una ligereza increíble. Simplemente jugaban con el balón; no tenían dificultades para regatear, rematar o marcar goles. Verlos jugar era un placer", explicó el legendario defensa.

Armonía entre el arte del fútbol y el carácter

Al explicar por qué Ronaldinho merece estar en esta lista, Cafu destacó su estilo de juego y la alegría que brindó a los aficionados. Según sus palabras, el fútbol no consiste solo en números, sino en un conjunto de acciones que deleitan al espectador. Ronaldinho se destacó precisamente por ese aspecto.

La antigua estrella del AC Milan y la AS Roma subrayó que otro aspecto importante que une a este cuarteto es su carácter y comportamiento en el campo. A pesar de recibir constantemente juego brusco por parte de los defensores, estos jugadores siempre mantuvieron la compostura.

"No hemos visto a Lionel Messi, Ronaldinho, Pelé o Maradona pelearse con nadie en el campo. Ellos simplemente juegan al fútbol. Los golpean, se levantan y continúan con una sonrisa. ¿Cómo humillan al rival? Solo mediante regates hermosos y goles. Eso es exactamente lo que los aficionados quieren ver", dice Cafu.

Basándose en sus observaciones, Cafu considera a este cuarteto como los mejores jugadores de la historia: dos brasileños y dos argentinos. En su opinión, estos jugadores fueron quienes aportaron el verdadero significado y belleza al juego.

Al final de la entrevista, Cafu también comentó sobre la situación actual de la selección de Brasil. Según él, en el equipo actual el papel del entrenador es más visible que el de las estrellas, lo que indica que la cultura tradicional del fútbol brasileño ha cambiado un poco.