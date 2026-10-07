El mago brasileño dedica unas palabras emotivas a Messi tras su retiro de la selección

Leyenda del fútbol mundial, exestrella del FC Barcelona y de la selección de Brasil Ronaldinho a su amigo y discípulo, quien puso fin a 21 años de carrera con la selección nacional de Argentina Lionel Messile dedicó un mensaje sincero y conmovedor. El mago brasileño recordó los primeros pasos de Messi con los catalanes, su amistad y su legado futbolístico compartido.

Ronaldinho, quien asistió a Leo en su primer gol en el Camp Nou, apoyó plenamente la decisión del capitán argentino, destacando que su nombre está grabado para siempre en la historia.

«Nos hiciste disfrutar del fútbol»: el mensaje de Ronaldinho

La leyenda brasileña expresó sus sentimientos hacia Messi en sus redes sociales:

Juntos desde los primeros pasos: «¡Leo, qué placer y qué alegría haber sido parte de los primeros días de tu historia! Nos hacías sonreír y disfrutar del fútbol. Tu nombre está grabado en la historia de Argentina y del mundo entero», escribió el ganador del Balón de Oro;

Un sueño de infancia compartido: «Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir el sueño de niños: defender los colores de nuestro país y ser campeones del mundo. Lo diste todo por tu selección y tu país»;

Familia y filosofía de vida: «Entendiéndote bien, sé que todo lo relacionado con la familia te hace replantearte muchas cosas. Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor hoy y siempre».

Despedida brillante en el Monumental y marcador de 3-0

Recordemos que, a sus 39 años, Lionel Messi disputó su último partido con la selección de Argentina contra Benín:

Beneficio y última escena: En el encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, los locales ganaron 3-0. Messi marcó de penalti y dio dos asistencias a sus compañeros;

Aplausos de la afición: Tras el partido, el capitán pronunció un discurso de despedida entre lágrimas ante el público.

Récords impecables con la albiceleste y la cima absoluta

El viaje de Lionel Messi con la «albiceleste» terminó con los resultados más brillantes de la historia del fútbol:

Campeón del Mundo (Qatar 2022): El título supremo logrado tras 36 años de espera con la selección nacional;

Títulos continentales: Ganador de la Copa América en 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022;

Resultado global: En total con Argentina, 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias.

La relación sincera entre Ronaldinho y Messi demostró una vez más el respeto mutuo entre dos grandes talentos, tanto en el campo como en la vida.