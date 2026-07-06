Belletti: Neymar solo continuó el estilo inventado por Ronaldinho

El ex defensa de la selección brasileña, Juliano Belletti, hizo una declaración inesperada sobre la conexión entre la estrella del fútbol moderno Neymar y el legendario Ronaldinho. En su opinión, todos los movimientos mágicos y técnicas demostradas por Neymar a lo largo de su carrera son, de hecho, la continuación del legado inventado por el campeón mundial de 2002. Así lo informa Goal.com informa .

Estas reflexiones surgieron tras la inesperada eliminación de Brasil en la Copa del Mundo 2026 y el anuncio de Neymar sobre el fin de su carrera internacional. Cabe recordar que la "Seleção" perdió 1-2 ante Noruega en los octavos de final, tras lo cual el máximo goleador histórico de la selección decidió colgar las botas.

Neymar disputó 130 partidos con la camiseta de Brasil, anotando 80 goles y dando 59 asistencias. Aunque estas cifras lo convierten en el jugador más prolífico en la historia del país, muchos expertos y aficionados no logran elevar su legado al nivel de Ronaldinho. Juliano Belletti apoya esta idea, destacando que Ronaldinho creó los cimientos del estilo de juego de Neymar.

Ronaldinho — el fundador del fútbol brasileño moderno

"En mi opinión, Neymar solo repitió lo que Ronaldinho inventó y creó", dijo Belletti en una entrevista con DAZN. Según él, el regate pegado al pie, los pases de espaldas y las fintas inesperadas son fruto del trabajo de Ronaldinho. Neymar es considerado el heredero que combinó estos elementos mágicos para aplicarlos al fútbol moderno.

Asimismo, Belletti desmintió un mito que se ha formado en el mundo del fútbol a lo largo de los años. Muchos creen que Ronaldinho tuvo éxito solo gracias a su talento natural y que era perezoso en los entrenamientos. Sin embargo, el defensa, que compartió equipo con él en el FC Barcelona y en la selección brasileña, dijo lo contrario.

"Ronaldinho entrenaba muchísimo, lo digo en serio. En campos pequeños, en espacios reducidos, en situaciones de uno contra uno o dos contra dos, trabajaba sin descanso cada día, cada semana. Detrás de sus regates y su constante búsqueda de ir hacia adelante había una gran fuerza física y trabajo. Nunca simulaba ni se tiraba al campo", recuerda Belletti.

Según la conclusión del exjugador, Ronaldinho, con su trabajo y habilidad, creó un modelo para las generaciones siguientes como Neymar. Los logros de Neymar durante sus 16 años en la selección se construyeron sobre esos cimientos. Aunque Neymar ha superado a su mentor en estadísticas, Ronaldinho sigue siendo el líder en cuanto a estética de juego e innovación.