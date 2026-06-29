¿Se vengará Brasil de Japón? Una gran prueba en los play-offs

Tres partidos apasionantes esperan a los aficionados hoy y esta noche en la fase de play-offs del Mundial 2026. Los 29 y 30 de junio, los duelos Brasil — Japón, Alemania — Paraguay y Países Bajos — Marruecos lucharán por un pase a los octavos de final.

Uno de los partidos centrales de la jornada tendrá lugar en Houston. Brasil, cinco veces campeón del mundo, intentará vengarse de Japón, que lo derrotó en su último enfrentamiento.

¿Cuándo será el partido Brasil — Japón?

Brasil — Japón

29 de junio, 22:00

NRG Stadium, Houston

Brasil es visto como favorito para este encuentro. Sin embargo, el resultado reciente de Japón sirve como una seria advertencia para la «Seleção».

¿Cómo venció Japón a Brasil?

En un partido amistoso disputado en octubre de 2025, Brasil ganaba 2-0 al finalizar la primera parte.

A pesar de ello, los pupilos de Hajime Moriyasu cambiaron totalmente la situación en la segunda mitad, resolviendo el encuentro a su favor por 3-2.

Este resultado demostró que nunca se debe subestimar a Japón.

En la fase de grupos, los asiáticos también:

Lucharon de igual a igual contra Países Bajos;

Opusieron una seria resistencia a Suecia;

Derrotaron ampliamente a Túnez.

Principales bajas de Japón

En esta ocasión, Japón saltará al campo sin varios futbolistas importantes que participaron en la victoria del año pasado.

Mitoma, Kubo, Endo y Minamino no podrán ayudar a su equipo en el encuentro.

Estas ausencias podrían afectar el potencial ofensivo de Japón. No obstante, Ayase Ueda y Daichi Kamada se encuentran actualmente en una gran forma deportiva.

Intentarán aprovechar los espacios que queden atrás cuando la línea defensiva de Brasil se proyecte al ataque.

Brasil parece estar recuperándose

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Brasil comenzó la fase de grupos con dificultades.

Tras el empate contra Marruecos, se observó un cambio positivo en el juego del equipo y se lograron victorias convincentes en los dos siguientes encuentros.

Protagonistas principales del ataque brasileño:

Vinícius Júnior — 4 goles;

Matheus Cunha — 3 goles;

Neymar — regresó al equipo tras su lesión.

Las decisiones no convencionales y la habilidad individual de Neymar podrían ser de gran ayuda para el equipo en los play-offs.

¿Dónde está el punto débil de Brasil?

Aunque Brasil se ve fuerte en ataque, tiene problemas en la línea del mediocampo.

Se nota que Casemiro está envejeciendo y sufre en partidos de ritmo alto. Por ello, Japón podría aprovechar los espacios en el centro.

El escenario del partido es fácil de predecir:

Brasil tendrá mayor control del balón;

Japón actuará con orden en defensa;

Los asiáticos crearán el peligro principal mediante contraataques.

Marruecos fue precisamente quien causó problemas a Brasil en la primera jornada de la fase de grupos mediante contraataques rápidos.

Las victorias previas no deben distraer

Brasil derrotó con seguridad a Escocia y Haití en las dos siguientes jornadas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos equipos no opusieron la misma resistencia que Japón. Por lo tanto, la verdadera fuerza de la «Seleção» se demostrará en este duelo de play-offs.

¿Qué camino podría seguir Brasil después?

Si los pupilos de Ancelotti superan el obstáculo de Japón, se enfrentarán en la siguiente fase al ganador del duelo Noruega — Costa de Marfil.

Próximos rivales potenciales:

Etapa Rival potencial 1/8 de final Noruega o Costa de Marfil Cuartos de final Inglaterra Semifinal Argentina

Por lo tanto, el camino al campeonato no será fácil para Brasil.

La respuesta a la pregunta principal se conocerá hoy

Brasil ha sido muy criticado en los últimos años por su juego y resultados. Ahora el equipo debe demostrar su verdadero potencial en los play-offs.

El duelo contra Japón podría responder a una pregunta: ¿ha salido Brasil de su prolongada crisis o persisten aún los problemas?

¿Crees que Brasil se vengará o que Japón volverá a causar una sensación? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.