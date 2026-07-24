Adeyemi elige a Messi y elogia a Yamal

Karim Adeyemi, quien se unió al FC Barcelona, señaló a Lionel Messi como el mejor jugador en la historia del club. El delantero también destacó que aún no conoce personalmente a Lamine Yamal, pero que su colaboración en el campo podría ser muy efectiva.

Según Adeyemi, el regate y la capacidad de Yamal para crear ocasiones de gol encajan perfectamente con su estilo de juego basado en la velocidad.

«Para mí, el mejor siempre ha sido Messi»

Adeyemi en el FC Barcelona al hablar de los grandes jugadores que han pasado por el club, destacó especialmente a Lionel Messi.

«El mejor jugador que he visto es Messi. Para mí, el mejor siempre ha sido Messi», afirmó el delantero.

Al mismo tiempo, señaló que ver jugar a Ronaldinho también le brindaba un gran placer. Adeyemi reconoció que hay muchos otros grandes futbolistas que han defendido el honor del FC Barcelona a lo largo de su historia.

Sobre Yamal: «Tiene todas las cualidades»

Karim Adeyemi comentó que aún no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Lamine Yamal. Sin embargo, valoró muy positivamente los movimientos del joven jugador en el terreno de juego.

«Él demuestra todo lo que sabe hacer en el campo. Es un jugador increíblemente fuerte. Tiene todas las cualidades necesarias para jugar al más alto nivel».

En opinión de Adeyemi, Yamal no solo es capaz de marcar goles, sino que también genera situaciones peligrosas para sus compañeros. Este aspecto podría ser especialmente importante para el nuevo delantero.

¿Cómo podría funcionar la colaboración entre Adeyemi y Yamal?

Adeyemi destacó que le gusta utilizar la velocidad en su juego y desmarcarse en los espacios libres detrás de los defensas rivales.

«Soy un jugador al que le gusta ganar la espalda a la defensa con velocidad para recibir pases. En ese sentido, puedo aportar mucho valor al equipo».

La capacidad de Yamal para atraer rivales mediante el regate y realizar pases decisivos podría crear oportunidades favorables para Adeyemi. La gran velocidad del delantero, por su parte, ofrece una nueva opción para romper las líneas defensivas contra el FC Barcelona.

Se forma una nueva dupla en el ataque del FC Barcelona

Adeyemi confía en forjar una buena colaboración con su nuevo compañero. Sin embargo, el verdadero potencial de esta dupla se verá en los partidos oficiales.

El delantero, que ha reconocido a leyendas como Messi y Ronaldinho, ahora en el FC Barcelona intentará contribuir al éxito del club junto a la nueva generación.

¿Crees que Adeyemi y Lamine Yamal pueden convertirse en una dupla letal en el ataque del FC Barcelona? Deja tu opinión en los comentarios.