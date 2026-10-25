Rodri advierte sobre el peligro del Real Madrid antes de «El Clásico»

·3·Deportes
Rodri advierte sobre el peligro del Real Madrid antes de «El Clásico»

Esta noche, el mundo del fútbol espera con gran interés uno de los choques más importantes del año, el próximo enfrentamiento encarnizado «El Clásico» tendrá lugar. En la víspera del encuentro, el centrocampista del Rodri Hernández compartió sus pensamientos sobre el próximo duelo crucial y los peligros inesperados del rival.

Aunque muchos analistas y la comunidad futbolística consideran al gigante catalán como el claro favorito del partido, el experimentado centrocampista destacó la necesidad de no dejarse llevar por estas evaluaciones y mantener la vigilancia.

El arte del engaño del Real: la advertencia de Rodri

Según informa Madrid Zone, Rodri, basándose en sus años de experiencia personal contra el club madrileño, se refirió a su psicología y comportamiento en el campo:

  • El riesgo de ser castigado por exceso de confianza: «¿Puede el Real engañar al rival y castigar su exceso de confianza? Con nosotros no funciona ese método, al menos conmigo no. Me he enfrentado a ellos muchas veces a lo largo de los años y conozco bien a este equipo», declaró Rodri;

  • La máscara de la falsa debilidad: El jugador señaló que el club madrileño es experto en crear la ilusión y una falsa sensación de calma, como si no estuvieran en buena forma;

  • Peligrosos en cualquier situación: La realidad es que, independientemente del estado o la crisis en la que parezca estar el Real, siempre poseen una fuerza de alto nivel y siguen siendo un rival peligroso en cualquier circunstancia.

La diferencia de 6 puntos en la tabla

Este «El Clásico» tiene una importancia estratégica decisiva, no solo por la rivalidad histórica, sino también por la carrera por el título:

  • La superioridad del Barcelona: Los catalanes antes de este choque central, lideran la tabla de La Liga por delante de su eterno rival, el 6 puntos de ventaja;

  • El valor del partido: Una victoria permitiría a los «azulgranas» consolidar su liderato y aumentar la diferencia a 9 puntos, mientras que para los madrileños es la única oportunidad de recuperar la intriga y recortar distancias.

El ClásicoBarcelonaReal MadridRodri HernándezFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de PérezGran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de Pérez18 octubre 12:42Rodri revela por primera vez su fichaje por el FC Barcelona — ¿Cuál es el secreto detrás del traspaso?Rodri revela por primera vez su fichaje por el FC Barcelona — ¿Cuál es el secreto detrás del traspaso?15 septiembre 15:40La lesión de Kylian Mbappé no es grave y estará presente en el ClásicoLa lesión de Kylian Mbappé no es grave y estará presente en el Clásico26 septiembre 23:52El Barça renuncia a Rodri: solo espera al Real MadridEl Barça renuncia a Rodri: solo espera al Real Madrid6 agosto 11:44Marcador de 7-0 en el Camp Nou: el FC Barcelona femenino arrolla al Real Madrid en el ClásicoMarcador de 7-0 en el Camp Nou: el FC Barcelona femenino arrolla al Real Madrid en el Clásico5 octubre 07:45Florentino Pérez vetó personalmente el fichaje de Rodri por el Real MadridFlorentino Pérez vetó personalmente el fichaje de Rodri por el Real Madrid14 junio 15:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán