Rodri advierte sobre el peligro del Real Madrid antes de «El Clásico»

Esta noche, el mundo del fútbol espera con gran interés uno de los choques más importantes del año, el próximo enfrentamiento encarnizado «El Clásico» tendrá lugar. En la víspera del encuentro, el centrocampista del Rodri Hernández compartió sus pensamientos sobre el próximo duelo crucial y los peligros inesperados del rival.

Aunque muchos analistas y la comunidad futbolística consideran al gigante catalán como el claro favorito del partido, el experimentado centrocampista destacó la necesidad de no dejarse llevar por estas evaluaciones y mantener la vigilancia.

El arte del engaño del Real: la advertencia de Rodri

Según informa Madrid Zone, Rodri, basándose en sus años de experiencia personal contra el club madrileño, se refirió a su psicología y comportamiento en el campo:

El riesgo de ser castigado por exceso de confianza: «¿Puede el Real engañar al rival y castigar su exceso de confianza? Con nosotros no funciona ese método, al menos conmigo no. Me he enfrentado a ellos muchas veces a lo largo de los años y conozco bien a este equipo», declaró Rodri;

La máscara de la falsa debilidad: El jugador señaló que el club madrileño es experto en crear la ilusión y una falsa sensación de calma, como si no estuvieran en buena forma;

Peligrosos en cualquier situación: La realidad es que, independientemente del estado o la crisis en la que parezca estar el Real, siempre poseen una fuerza de alto nivel y siguen siendo un rival peligroso en cualquier circunstancia.

La diferencia de 6 puntos en la tabla

Este «El Clásico» tiene una importancia estratégica decisiva, no solo por la rivalidad histórica, sino también por la carrera por el título: