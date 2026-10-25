El FC Barcelona ha ganado 4 de los últimos 5 Clásicos: ¿continuará la racha?

Hoy, 25 de octubre por la noche, millones de aficionados al fútbol en todo el mundo esperan con ansias el evento central: el próximo « El Clásico » en el marco de la 10ª jornada de La Liga española.

Este choque, que tendrá lugar en el magnífico estadio catalán « Spotify Camp Nou » comenzará a las 01:00 de la madrugada del 26 de octubre hora de Taskent. Este partido intenso y de alta presión ha sido confiado al equipo arbitral dirigido por el experimentado Juan Martínez Munuera. Los últimos cinco enfrentamientos oficiales: la superioridad absoluta del FC Barcelona

Al observar las estadísticas de los últimos partidos oficiales entre ambos equipos, destaca la clara superioridad del club catalán: de los últimos 5 encuentros,

el FC Barcelona ha ganado 4,mientras que el Real Madrid solo ha ganado 1. 10.05.2026, La Liga (jornada 35):

FC Barcelona — Real Madrid 2:0 ; 11.01.2026, Supercopa de España (final):

FC Barcelona — Real Madrid 3:2 ; 26.10.2025, La Liga (jornada 10):

Real Madrid — FC Barcelona 2:1 (la última y única victoria de los «Merengues») ;11.05.2025, La Liga (jornada 35):

FC Barcelona — Real Madrid 4:3 ; 26.04.2025, Copa del Rey (final):

FC Barcelona — Real Madrid 3:2 .¿Por qué este partido es el punto de inflexión de la 10ª jornada?

En plena lucha por el título de La Liga esta temporada, este derbi clásico resolverá varias cuestiones estratégicas:

Ventaja psicológica: