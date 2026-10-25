Presión madrileña ante el pleno de victorias: claves antes del Clásico

Este 25 de octubre por la noche, se abre el telón del mayor escenario del fútbol mundial: en el marco de la 10ª jornada de La Liga española, los eternos rivales FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan.

Este duelo crucial, que tendrá lugar en el majestuoso Spotify Camp Nou de Cataluña, no solo será el centro de atención de millones de aficionados, sino que también tendrá un fuerte impacto en el desarrollo de la carrera por el título esta temporada.

Horario del partido y transmisión en directo

Para los aficionados al fútbol, el encuentro se podrá seguir en el siguiente horario y canal:

Hora de inicio: El encuentro comenzará a las 01:00 de la madrugada del 26 de octubre hora de Taskent;

Emisión en directo: El Clásico más importante del año se podrá ver en directo a través del canal Zo‘r TV en territorio uzbeko.

Liderazgo absoluto y una diferencia de 6 puntos

La situación en la tabla aumenta drásticamente la importancia del partido para ambos equipos: