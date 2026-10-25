Presión madrileña ante el pleno de victorias: claves antes del Clásico

·7·Deportes
Presión madrileña ante el pleno de victorias: claves antes del Clásico

Este 25 de octubre por la noche, se abre el telón del mayor escenario del fútbol mundial: en el marco de la 10ª jornada de La Liga española, los eternos rivales FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan.

Este duelo crucial, que tendrá lugar en el majestuoso Spotify Camp Nou de Cataluña, no solo será el centro de atención de millones de aficionados, sino que también tendrá un fuerte impacto en el desarrollo de la carrera por el título esta temporada.

Horario del partido y transmisión en directo

Para los aficionados al fútbol, el encuentro se podrá seguir en el siguiente horario y canal:

  • Hora de inicio: El encuentro comenzará a las 01:00 de la madrugada del 26 de octubre hora de Taskent;

  • Emisión en directo: El Clásico más importante del año se podrá ver en directo a través del canal Zo‘r TV en territorio uzbeko.

Liderazgo absoluto y una diferencia de 6 puntos

La situación en la tabla aumenta drásticamente la importancia del partido para ambos equipos:

  • El pleno del FC Barcelona: Los catalanes han ganado todos sus encuentros en las primeras 9 jornadas de La Liga, sumando un máximo de 27 puntos y liderando la tabla en solitario;

  • La intriga del Real Madrid: El club madrileño cuenta actualmente con 21 puntos y los pupilos de Carlo Ancelotti ocupan la 3ª posición;

  • El destino de la carrera: Una victoria en este choque permitiría al FC Barcelona ampliar la ventaja a 9 puntos, mientras que para el Real es la oportunidad de recortar distancias con el líder y reavivar la lucha por el campeonato.

El-ClasicoFC BarcelonaReal MadridLa LigaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de PérezGran conflicto antes del « El Clásico »: el presidente del FC Barcelona critica la política de Pérez18 octubre 12:42Rodri advierte sobre el peligro del Real Madrid antes de «El Clásico»Rodri advierte sobre el peligro del Real Madrid antes de «El Clásico»Hoy 13:52La lesión de Kylian Mbappé no es grave y estará presente en el ClásicoLa lesión de Kylian Mbappé no es grave y estará presente en el Clásico26 septiembre 23:52Estrellas en declive: ¿Qué jugadores de alto nivel se devaluaron en La Liga?Estrellas en declive: ¿Qué jugadores de alto nivel se devaluaron en La Liga?5 octubre 19:29Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destinoErling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino20 octubre 12:10El FC Barcelona golea al Betis 5-2 y consolida su liderato en La LigaEl FC Barcelona golea al Betis 5-2 y consolida su liderato en La Liga18 octubre 00:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán