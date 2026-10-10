«¿Era necesario volar 30.000 kilómetros?» — La dura declaración del técnico de los catalanes

El FC Barcelona ha sufrido una baja sensible tras la última fecha FIFA. Uno de los atacantes clave del equipo, Raphinha, se lesionó durante el partido amistoso de Brasil contra Australia (4-2). Según el prestigioso diario español Marca el entrenador de los catalanes, Hansi Flick expresó abiertamente su malestar por los viajes incesantes de los jugadores, el calendario apretado y el estado del extremo brasileño.

Se ha confirmado que, debido a la lesión, la estrella del FC Barcelona se perderá encuentros cruciales en la liga doméstica y en competiciones europeas.

«Un vuelo de 30.000 kilómetros y carga excesiva»

Hansi Flick criticó la falta de lógica en el calendario internacional, señalando la geografía de los amistosos y el daño causado a los intereses de los clubes:

Distancia y fatiga: «Jugar para la selección nacional es un honor para cada jugador y dan todo lo que tienen. Pero, ¿era necesario viajar a Australia, a 30.000 kilómetros de Europa, para un amistoso? Es un tema que merece una discusión seria», declaró Flick;

El obstáculo de la Nations League: El técnico alemán señaló que, debido a la Nations League en Europa, las selecciones de otros continentes se ven obligadas a viajar largas distancias para jugar contra rivales fuertes, lo que supone una carga física excesiva para los futbolistas;

Reforzar el control: «Esta situación está lejos de ser ideal. No puedo cambiar el calendario global, pero ahora debo controlar con mayor rigor el tiempo de juego y la carga de mis jugadores».

«España es la mejor selección del mundo»

Ante los problemas con la selección brasileña, el entrenador elogió el juego de los campeones de Europa:

Estilo de juego perfecto: «Al mismo tiempo, ver los partidos de la selección española me da un gran placer. Siempre presto atención a su filosofía futbolística y a su sistema de distribución correcta de la carga entre los jugadores»;

Entendimiento de alto nivel: Flick calificó a «La Roja» como el equipo imbatible del planeta hoy en día: «Tienen un entendimiento excelente en el campo. España es el mejor equipo del mundo y sigo sus partidos con satisfacción».

Nota: ¿Qué partidos se perderá Raphinha?

Según los resultados de las pruebas médicas, el lesionado Raphinha no podrá ayudar a los «azulgranas» en al menos dos encuentros oficiales:

El difícil partido fuera de casa contra el Getafe en La Liga;

El crucial encuentro de Champions League contra su rival, el club turco Galatasaray .

Flick tendrá que compensar esta baja en la línea de ataque mediante la rotación y el uso de jóvenes talentos. El cuerpo médico trabaja para acelerar el regreso de la estrella brasileña.