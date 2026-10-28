Decisión táctica en el « El Clásico »: ¿Cómo «rompió» Mourinho la defensa del FC Barcelona?

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Decisión táctica en el « El Clásico »: ¿Cómo «rompió» Mourinho la defensa del FC Barcelona?

En el intenso « El Clásico » correspondiente a la jornada 10 de La Liga española, el club Real Madrid logró una victoria crucial por 2-1 ante su eterno rival, FC Barcelona . Tras el encuentro, el entrenador del «club blanco», José Mourinho habló abiertamente sobre cómo logró romper la línea defensiva perfectamente organizada de los catalanes y cuál fue la decisión táctica clave que le dio la victoria.

Según el reconocido periodista e insider Fabrizio Romano, el técnico portugués se centró no en los delanteros, sino en las incursiones rápidas de los centrocampistas para eludir las trampas del fuera de juego del rival.

«No había espacio para los delanteros»: Detalles del plan táctico

José Mourinho explicó las particularidades de la defensa del FC Barcelona y la estrategia especial utilizada en el partido de la siguiente manera:

  • La línea defensiva alta del FC Barcelona: «En los partidos contra el FC Barcelona, es extremadamente difícil encontrar espacios y crear ocasiones peligrosas con delanteros puros. Su defensa está totalmente adaptada a ello: o los delanteros caen constantemente en fuera de juego, o el portero Joan García sale a tiempo para cortar los pases filtrados»;

  • La única solución: el ataque en segunda línea: «En esta situación, el único camino correcto era llevar a los centrocampistas a las zonas libres. Había que hacerlo a través de jugadores que llegaran desde el centro»;

  • La misión específica para Camavinga: «Simplemente le dije a Eduardo Camavinga: “¡Ve y ataca el espacio libre!”. Utilizamos a centrocampistas como Camavinga y Jude Bellingham para romper esa línea, y este movimiento táctico dio sus frutos por completo».

Aspectos clave de la victoria en el « El Clásico »

  • Competición y jornada: La Liga española, jornada 10;

  • Resultado del duelo: Real Madrid — FC Barcelona 2-1;

  • Factor decisivo: Las peligrosas incursiones de Eduardo Camavinga y Jude Bellingham desde la segunda línea a la espalda de la defensa del FC Barcelona;

  • Superar el muro rival: La trampa del fuera de juego de los catalanesfue neutralizada no por delanteros, sino por centrocampistas que llegaron desde atrás;

  • Resultado: El equipo de José Mourinho sumó 3 puntos valiosos en este enfrentamiento directo, consolidando su posición en la carrera por el título.

Esta decisión táctica de José Mourinho demostró una vez más su maestría como entrenador, probando que en el fútbol moderno cualquier defensa sólida puede ser superada mediante movimientos rápidos e inesperados de los centrocampistas centrales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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