En el choque central del « El Clásico », disputado el 25 de octubre como parte de la 10ª jornada de La Liga española, el Real Madrid venció al FC Barcelona por 2-1 en su estadio. El centrocampista del club catalán Rodri evaluó esta dura derrota, reconoció la superioridad del rival y señaló abiertamente la principal carencia de su equipo.

Según el prestigioso diario español Diario Sport, el experimentado centrocampista destacó la falta de contundencia en el área rival, señalando que la temporada aún es larga y que es necesario sacar las conclusiones correctas de la derrota.

« Falta de contundencia en el área »: el análisis objetivo de Rodri

Los catalanes el líder del centro del campo expresó los siguientes puntos importantes sobre el resultado del partido:

Reconocer con valentía la superioridad del rival: « Si el rival es mejor en el campo, simplemente hay que admitirlo. Esa noche, a nuestro equipo le faltó suficiente contundencia en el área rival », explicó el jugador;

La temporada apenas comienza: « Solo estamos en octubre, lo cual es bueno para nosotros. Queda un camino muy largo en la competición»;

Humildad y exigencia de trabajo constante: « Debemos afrontar el resto de la temporada con humildad, seguir trabajando sin descanso y corregir inmediatamente los errores cometidos ».

Crónica del « El Clásico » del 25 de octubre: el recital de Mbappé

El encuentro en Madrid fue intenso y disputado hasta los últimos minutos:

El primer golpe de Mbappé: En el minuto 41, Kylian Mbappé puso al Real por delante en el marcador (1-0);

La respuesta de Raphinha: En el minuto 61, el extremo brasileño Raphinha igualó el marcador con un gran gol (1-1);

El golpe definitivo en el minuto 87: A 3 minutos del final del tiempo reglamentario, Kylian Mbappé marcó un doblete, regalando a los madrileños una victoria crucial por 2-1.

De las palabras de Rodri se desprende que el FC Barcelona no convierte este tropiezo en una tragedia y centra toda su atención en las próximas jornadas importantes de la carrera por el título.