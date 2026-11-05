Jornada 27 de la Superliga: El duelo Neftchi – OKMK, los derbis del valle y el calendario completo

Mientras la Superliga de Uzbekistán entra en una fase decisiva para la parte alta de la tabla y la definición de los puestos de honor se da inicio a los encuentros de la jornada 27. Comenzando hoy, 5 de noviembre, esta jornada se extenderá durante 4 días y ofrecerá a los aficionados al fútbol una serie de enfrentamientos intensos.

El choque sin duda central y más intenso de la jornada tendrá lugar el domingo en Ferganá: el club Neftchi, aspirante a los premios, recibe en su estadio al equipo OKMK de Olmaliq.

Los enfrentamientos candentes de la semana: Batallas en el valle y exámenes en la capital

Los eventos más destacados que esperan a los aficionados en la jornada 27:

Un partido con sabor a final en Ferganá: Se espera que el duelo entre Neftchi y OKMK sea el evento principal de la jornada. Para ambos equipos, cada punto vale oro;

Enfrentamiento Andijon – Lokomotiv: El sábado, en el «Bobur Arena», el equipo de Andijon pondrá a prueba a los «ferroviarios» de la capital;

Paxtakor como anfitrión en Taskent: El club Paxtakor de la capital se enfrentará al equipo Qo‘qon-1912 en el último partido de la jornada. Asimismo, el Nasaf de Qarshi viajará a Bujará.

Calendario completo de la jornada 27 de la Superliga:

5 de noviembre (jueves):

18:30. Bunyodkor — Xorazm

6 de noviembre (viernes):

18:30. So‘g‘diyona — Dinamo

7 de noviembre (sábado):

16:00. Andijon — Lokomotiv

16:15. Mash’al — Surxon

18:30. Qizilqum — Navbahor

8 de noviembre (domingo):

16:00. Neftchi — OKMK (Partido central de la jornada)

16:00. Buxoro — Nasaf

18:15. Paxtakor — Qo‘qon-1912

Se acerca la fase culminante de la temporada en la Superliga y cada resultado puede cambiar radicalmente las posiciones de la tabla final.