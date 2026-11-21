Inglaterra Premier LeagueEn la 11ª jornada, el Chelsea sufrió una dura derrota en casa ante el Leeds. Los londinenses perdieron 1-4 en Stamford Bridge. Tras este resultado, el equipo de Alonso, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos, cae al 8º puesto de la tabla.

Desde los primeros minutos, los visitantes demostraron que no venían a evitar la derrota, sino a ganar. Aunque el Chelsea abrió el marcador gracias a Emega, esa ventaja duró poco.

En el minuto 25, Emega puso por delante a los londinenses. Pero solo tres minutos después, Okafor igualó el marcador. Así, la primera parte terminó 1-1.

El Leeds castiga al Chelsea en la segunda parte

Tras el descanso, los visitantes intensificaron su ataque. En el minuto 53, Dominic Calvert-Lewin transformó un penalti, dando la ventaja al Leeds.

Seis minutos después, Okafor marcó su segundo gol, ampliando la diferencia. En el minuto 90+1, Aaronson sentenció el partido: 1-4.

El Leeds se lleva tres puntos importantes de Londres, mientras que el Chelsea sufre una derrota contundente ante su afición.

Resultados inestables para el Chelsea

Tras perder por tercera vez en los últimos cuatro partidos de liga, los pupilos de Alonso caen al 8º puesto con 16 puntos.

El Leeds, tras esta victoria, alcanza los 17 puntos y sube a la 6ª posición. Los visitantes regresan de Londres con una gran victoria y un ascenso clave en la tabla.

Detalles del partido Chelsea — Leeds

Premier League, 11ª jornada

Chelsea — Leeds — 1-4

21 de noviembre. Stamford Bridge.

Goles: Emega (25') — Okafor (28', 59'), Calvert-Lewin (53', penalti), Aaronson (90+1').

Chelsea: Martínez, Acheampong (Gusto, 73'), Fofana, Colwill, Chavarría (Kenda, 73'), Lavia, Caicedo (Henderson, 22'), Estevao (Neto, 64'), Palmer, Rogers, Emega (Welbeck, 63').

Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharramovic, Bogle (Stach, 86'), Ampadu, Tanaka (Rodon, 86'), Gudmundsson (Bard, 90+1'), Longstaff (Wilson, 90+1'), Okafor (Aaronson, 73'), Calvert-Lewin.

Amonestaciones: Gudmundsson (37'), Lavia (48'), Bogle (68'), Longstaff (84').

Resultado: El Chelsea es 8º con 16 puntos, el Leeds es 6º con 17 puntos.